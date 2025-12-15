यूपी ने ओढ़ी घने कोहरे की चादर; शहरों में बढ़ा पॉल्यूशन, मेरठ में सबसे ज्यादा गलन, तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस
मौसम विभाग के मुताबिक, दिन में निकलेगी धूप, सुबह-शाम कोहरा और ठिठुरन का सिलसिला जारी रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 10:02 AM IST|
Updated : December 15, 2025 at 10:50 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिनों से घने कोहरे के साथ कडाके की ठंडक जारी है. पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों के तराई वाले क्षेत्रों में सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया हुआ है. पिछले 24 घंटों के दौरान यूपी के दोनों मौसम संभागों में मौसम ड्राई रहा. वहीं बागपत और फिरोजाबाद में ठंड के साथ कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे NH-709 पर सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा. हालात ऐसे रहे कि दिन के उजाले में भी वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा. कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई.
इसी के साथ आगरा में सोमवार सुबह कोहरे की चादर तन गई. कोहरे में ताजमहल ऐसा गुम हुआ कि 50 मीटर से भी पर्यटकों को ताजमहल नजर नहीं आ रहा है. जिससे ताजमहल देखने आए देशी-विदेशी पर्यटकों की उम्मीदें धुंधली हो गईं. दृश्यता बेहद कम होने की वजह से ताजमहल सेंट्रल टैंक से भी फोटो फ्रेम से गायब है. वहीं हाईवे, एक्सप्रेस वे पर वाहन धीमें चल रहे हैं तो ट्रेनों की गति भी कम हुई है.
कहां कितनी रही विजिबिलिटी: प्राप्त आंकड़ों में प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता आगरा एवं प्रयागराज में शून्य मीटर दर्ज की गई. मुरादाबाद में 50, वाराणसी, बलिया, सोनभद्र में 50, कानपुर, आजमगढ़ 200, गोरखपुर, अमेठी 300, लखनऊ 400, कुशीनगर में 500, गाजीपुर और बस्ती में 600 मीटर रिकॉर्ड की गई.
मंगलवार को इन इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी: कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया एवं आसपास इलाकों में घना कोहरा छाने का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है.
एयर क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स: केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार रविवार शाम 4 बजे तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में एयर क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स इस प्रकार रहा. बागपत में 429, बुलंदशहर 263, खुर्जा 281, नोएडा 466, ग्रेटर नोएडा की 435, गाजियाबाद 459, मेरठ 372, मुजफ्फरनगर में 352, रिकॉर्ड किया गया.
उत्तर प्रदेश के इलाकों में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है. कई इलाकों में तो प्रदूषण की लेयर जम गई है, यहां पर सांस लेना भी काफी खतरनाक है. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इन इलाकों में कूड़ा जलाने से मना किया है, साथ ही साथ बाहर निकलने पर मास्क के प्रयोग की भी सलाह दी है.
लखनऊ का एक्यूआई: लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 रिकॉर्ड किया गया, जो कि ऑरेंज जोन में है. लखनऊ के बी.आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 167, गोमती नगर में 204, केंद्रीय विद्यालय में 224, कुकरैल पिकनिक स्पॉट में 114, लाल बाग में 244 ताल कटोरा इंडस्ट्रीज एरिया में 327 रिकॉर्ड किया गया. तालकटोरा इंडस्ट्रीज क्षेत्र की हवा लगातार बिगड़ती जा रही है यह इलाका रेड जोन में आता है.
ऐसा रहेगा आज लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को सुबह व शाम के समय हल्की धुंध और कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 25 व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 24 घंटे तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. उसके बाद न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी. सुबह-शाम के समय पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों के तराई क्षेत्र में घना कोहरा तथा अन्य इलाकों में मध्यम हल्का कोहरा जारी रहेगा.
