उत्तर भारत में घने कोहरे ने थामी रफ्तार,ट्रेन और फ्लाइट संचालन बुरी तरह प्रभावित

दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा जिससे विजिबिलिटी बेहद कम. IMD का पूर्वानुमान ठंड और कोहरा अभी रहेगा जारी

घने कोहरे ने थामी रफ्तार
घने कोहरे ने थामी रफ्तार (ETV Bharat)
Published : January 16, 2026 at 9:02 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर भारत में जारी घने कोहरे का असर रेल और हवाई यातायात पर लगातार बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के तीनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों—नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल व हजरत निजामुद्दीन—पर देश के अलग-अलग राज्यों से आने वाली दर्जनों ट्रेनें देरी से पहुंच रही हैं. कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से ट्रेनों की रफ्तार रुक रही है, जिससे यात्री निर्धारित समय पर अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर नजर आई.

ट्रेन नंबर 12559 शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 1 घंटा 54 मिनट लेट रही.

महामना एक्सप्रेस (22417) 2 घंटे 45 मिनट

भुवनेश्वर–नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस (22830) 1 घंटा 16 मिनट

हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12301) 1 घंटा 18 मिनट

बनारस–नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12581) 1 घंटा 50 मिनट लेट रही.

इसके अलावा सियालदह–नई दिल्ली राजधानी, डिब्रूगढ़–नई दिल्ली राजधानी, रांची–नई दिल्ली राजधानी, मगध एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस और केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस समेत बड़ी संख्या में ट्रेनें एक घंटे से अधिक की देरी से पहुंचीं.

आनंद विहार टर्मिनल

आनंद विहार टर्मिनल पर भी आने वाली ट्रेनें लेट रहीं. बनारस–आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस 1 घंटा 23 मिनट, जनसाधारण एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट, सत्याग्रह एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट, पुरबिया एक्सप्रेस 1 घंटा 5 मिनट, हल्दिया–आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस सबसे अधिक 4 घंटे 32 मिनट की देरी से स्टेशन पहुंची.

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी कोहरे का असर साफ दिखा. महाकौशल एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट, केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस व कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस करीब 1 घंटा 30 मिनट, जबकि त्रिवेंद्रम–हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट देरी से चली. इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में ऐसी भी ट्रेन है जो 1 घंटे से कम की देरी से चल रही हैं.

ट्रेन और फ्लाइट की स्थिति जानकर निकलें घर से
ट्रेन और फ्लाइट की स्थिति जानकर निकलें घर से (ETV Bharat)
रेल हवाई सेवाएं प्रभावितरेल यातायात के साथ-साथ हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. खराब मौसम व कम दृश्यता के कारण इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली से नागपुर जाने वाली फ्लाइट संख्या 6E-6820 व दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट 6E-6741 को आज रद्द करना पड़ा है. एयरपोर्ट पर कई अन्य उड़ानों में भी देरी की सूचना है.

ट्रेन और फ्लाइट की स्थिति जानकर निकलें घर से

रेलवे व एयरलाइन अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिचालन में सावधानी बरती जा रही है. मौसम साफ होने तक यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सफर से पहले ट्रेन और फ्लाइट की स्थिति की जानकारी जरूर जांच लें, जिससे अनावश्यक असुविधा से बचा जा सके.

