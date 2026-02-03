हरियाणा में छाई घने कोहरे की चादर, विजिबिलिटी प्रभावित, पारा लुढ़कने से बढ़ी कंपकंपी
हरियाणा में आज घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है. विजिबिलिटी प्रभावित है, वाहन चालकों को सलाह दी गई है.
Published : February 3, 2026 at 8:36 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में आज, मंगलवार की सुबह घना कोहरा छाया हुआ है. सोनीपत, करनाल, अंबाला, नारनौल, हिसार, फतेहाबाद समेत ज्यादातर जिलों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी प्रभावित हुई है. वहीं, वाहन चालकों के लिए सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, 1 फरवरी को प्रदेश में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण कोहरे का मौसम एक बार फिर बन गया है. वहीं, दिन चढ़ने के साथ कोहरे का असर कम होता है और धूप खिलने से ठंड में थोड़ी राहत मिल सकती है. रात के तापमान में गिरावट और दिन का तापमान सामान्य बना हुआ है. कुल मिलाकर मौसम में रोजाना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है.
कल से कम होगा ठंड का प्रभाव: मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में बदलाव की स्थिति पश्चिमी विक्षोभ के कारण बनी हुई है. कहीं हल्की ठंड और कहीं नमी बनी हुई है. जिसके चलते सुबह-शाम ठंड का एहसास हो रहा है. हालांकि बुधवार से मौसम में सुधार की संभावना जताई जा रही है. इसके बाद तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी के आसार हैं और ठंड में कमी आ सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, फरवरी के पहले हफ्ते के बाद से ही ठंड का प्रभाव कम हो जाएगा, जिसके चलते किसानों, यात्रियों और आमजन को राहत मिलेगी.
Monthly Outlook for the Rainfall and the Temperatures over Punjab & Haryana for February 2026 pic.twitter.com/y4xT8qBuFh— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) February 2, 2026
चंडीगढ़ मौसम: वहीं, चंडीगढ़ मौसम की बात करें तो यहां पर सोमवार को पूरा दिन धूप खिली रही. जिसके चलते ठंड का प्रभाव कम रहा. वहीं, मंगलवार सुबह से घनी धुंध छाई हुई है, जिसके चलते विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई है. हालांकि चंडीगढ़ में बारिश की भी संभावना जताई गई है. आंधी और आसमानी बिजली का येलो अलर्ट जारी किया गया है. चंडीगढ़ में मंगलवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और घना कोहरा भी छाया हुआ है. आज तापमान 12 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है.
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 02/02/2026 pic.twitter.com/6IbxNKM8w5— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) February 2, 2026
