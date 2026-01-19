दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे से यातायात बुरी तरह प्रभावित, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट तो फ्लाइट रद्द
दिल्ली-एनसीआर में लगातार शीत लहर और कोहरे का प्रकोप जारी.रेल और हवाई यातायात बुरी तरह बाधित,यात्री हो रहे परेशान
Published : January 19, 2026 at 10:08 AM IST|
Updated : January 19, 2026 at 10:14 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत समेत दिल्ली-एनसीआर में जारी घने कोहरे ने जहां आम जनजीवन प्रभावित कर रखा है वहीं रेल और हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है. आज 19 जनवरी 2026 को कम दृश्यता के कारण राजधानी दिल्ली के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आने वाली ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा. कई लंबी दूरी की ट्रेनें एक से पांच घंटे तक की देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति
हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति देखें तो ट्रेन नंबर 14211 इंटरसिटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 1 मिनट लेट रही. वहीं, ट्रेन नंबर 12189 महाकौशल एक्सप्रेस करीब 2 घंटे लेट रही. ऐसे में यात्रियों को ठंड और कोहरे के बीच प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक इंतजार करना काफी मुश्किल हो रहा है.
#WATCH दिल्ली-NCR में प्रदूषण के कारण GRAP-4 के तहत पाबंदियां लागू कर दी गई हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 18, 2026
इंडिया गेट इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 441 'गंभीर' कैटेगरी में है। pic.twitter.com/unT0HL1MMs
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी कई ट्रेन लेट
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हालात कुछ अलग नहीं रहे. यहां पहुंचने वाली ट्रेन नंबर 14086 सिरसा एक्सप्रेस 1 घंटे 50 मिनट की देरी से आई. ट्रेन नंबर 12453 रांची–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस करीब 1 घंटे 30 मिनट लेट रही. इसके अतिरिक्त ट्रेन नंबर 12716 सचखंड एक्सप्रेस 1 घंटे 55 मिनट व ट्रेन नंबर 22478 वंदे भारत एक्सप्रेस 1 घंटे 5 मिनट की देरी से नई दिल्ली स्टेशन पहुंची.
आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी कमोवेश यही स्थिति
आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन नंबर 22409 गया–आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस करीब 5 घंटे लेट रही, जो आज दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा देरी से चलने वाली ट्रेन रही है. पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन नंबर 14680 अमृतसर–नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस भी 1 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंची. इसके अलावा दिल्ली के तमाम रेलवे स्टेशनों पर आने वाली एक दर्जन से अधिक ट्रेनें 1 घंटे से कम की देरी से चलती रहीं.
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने दी जानकारी
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि अधिकारियों के मुताबिक घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिसके चलते ट्रेनों की रफ्तार सुरक्षा कारणों से सीमित रखी जा रही है. इससे ट्रेनों का समय प्रभावित हो रहा है. कोहरे की वजह से ना सिर्फ रेल यातायात, बल्कि हवाई यातायात पर भी इसका असर साफ दिख रहा है.
एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रद्द
दिल्ली से कोलकाता जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नंबर IX 5645 आज ऑपरेशन में नहीं रही और इसे रद्द कर दिया गया है. एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार कम दृश्यता व ऑपरेशनल कारणों से उड़ानों के संचालन में दिक्कतें आ रही हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट और ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर कर लें.
ये भी पढ़ें :