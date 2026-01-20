ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में सुबह छाया रहा कोहरा, कुछ दिनों तक ठंड के बरकरार रहने का अनुमान

दिल्ली में 20 जनवरी को ठंड का दिथा तेज असर,सुबह-शाम कोहरा और ठंडी हवाएं बढ़ाएगी परेशानी. 23 जनवरी से बारिश का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में सुबह से छाया रहा कोहरा
दिल्ली-एनसीआर में सुबह से छाया रहा कोहरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 20, 2026 at 8:16 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 23 जनवरी को हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जबकि अगले कुछ दिनों तक सुबह कोहरा और दिन में सामान्य से अधिक तापमान बना रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक होने के साथ 22.7 डिग्री रहा. इसके अलावा, न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री दर्ज हुआ. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 100 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 61 प्रतिशत रही। मौसम विभाग के अनुसार, रिज में 8.8 और लोधी रोड में 7, आया नगर में 8.6 व पालम में 9.7 न्यूनतम पारा दर्ज किया गया.

20 जनवरी को सुबह का तापमान 8 डिग्री रहा

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज यानी 20 जनवरी को सुबह का तापमान 8 डिग्री तक रहेगा, वहीं, दोपहर में अच्छी धूप देखने को मिलेगी.भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के अनुसार अगले तीन दिनों तक मौसम बहुत अधिक बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. 23 जनवरी को हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने के साथ ही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने का पूर्वानुमान है, जिससे एक बार फिर से तापमान में गिरावट होगी.

सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा

मौसम विभाग ने 23 जनवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है. मौसम विभाग की ओर से 24 और 25 जनवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है. दोनों ही दिन दिल्ली में आंशिक रूप से बादल नजर आने और सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी मौसम की जानकारी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:30 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 397 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 378 गुरुग्राम में 392 गाजियाबाद में 377 ग्रेटर नोएडा में 366 और नोएडा में 369 अंक बना सकते हैं. राजधानी दिल्ली का अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.है. इस बीच AQI 606 पहुंचने से हवा बेहद खतरनाक बनी हुई है.

