ETV Bharat / state

यूपी में कोहरे का कहर; पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, 3 की मौत, 5 गंभीर

सुल्तानपुर में दोस्तपुर थाना क्षेत्र में आगे चल रहे ट्रक में कार की टक्कर से हुई दुर्घटना.

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा. (Photo Credit: UPIDA Authority)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 7:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सुल्तानपुर : घने कोहरे के कारण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह करीब 8:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. माइलस्टोन 161.4 के पास गोरखपुर की ओर जा रही कार आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक लेने से उससे जा टकराई. टक्कर के बाद कार ट्रक में फंसकर करीब 50 मीटर तक घिसटती चली गई. दुर्घटना में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए.

दोस्तपुर थानाध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार सिंह के मुताबिक गोरखपुर के रामपुर गोसाई, लखुआ पाटन का कार सवार एक परिवार दुर्घटना का शिकार हुआ है. कार सवार लोग दिल्ली से लौट रहे थे. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर माइलस्टोन 161.4 के पास कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई थी. जिससे कार ट्रक के पिछले हिस्से में फंस गई थी. इससे कार करीब 50 मीटर तक घिसटती रही. सूचना पर पहुंची पुलिस और यूपीडा ने राहत बचाव कार्य शुरू किया.

थानाध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार सिंह के अनुसार कार में लोग बुरी तरह फंसे हुए थे. गैस कटर की मदद से वाहन काटकर सभी को बाहर निकाला गया. जिनमें विजय कुमार यादव (58), लक्ष्मी (42) और वीर (6) की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. अन्य घायलों विनय कुमार यादव समेत कुल 5 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल अंबेडकरनगर में भर्ती कराया गया है. घायलों में तीन बच्चे शामिल हैं. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया है. पुलिस फरार चालक की तलाश में लगा दी गई है. दुर्घटना के कारण कुछ समय तक एक्सप्रेसवे पर यातायात भी प्रभावित रहा.

TAGGED:

DENSE FOG CAUSES HAVOC IN UP
ACCIDENT IN SULTANPUR
HORRIFIC ACCIDENT
ACCIDENT ON PURVANCHAL EXPRESSWAY
HORRIFIC ACCIDENT IN SULTANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.