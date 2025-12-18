ETV Bharat / state

यूपी में कड़ाके की सर्दी; आगरा-कानपुर-फर्रुखाबाद में बंद रहेंगे स्कूल, प्रयागराज-बनारस-आजमगढ़ में 10 बजे से खुलेंगे विद्यालय

यूपी में बढ़ती जा रही ठंड. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ (डेस्क) : सूबे में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है. घने कोहरा आवागमन में रुकावट बन रहा है. ऐसे हालात में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए आगरा-कानपुर-फर्रुखाबाद में स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. वहीं प्रयागराज-बनारस-आजमगढ़ में स्कूल सुबह 10 बजे से खुलेंगे. लखनऊ में भी ऐसा ही आदेश डीएम की ओर से बुधवार को ही जारी किया गया था. उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ठंड रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है. इससे अभिभावक भी अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर फिक्रमंद नजर आ रहे हैं. इसे देखते हुए गुरुवार को आजमगढ़ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने बेसिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूलों के अलावा सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, मान्यता प्राप्त मदरसा और सहायता प्राप्त विद्यालयों के समय में बदलाव का आदेश जारी कर दिया. अभी तक यहां सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खुलते थे. अब सभी विद्यालय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे. बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को कड़ाई से इस आदेश का पालन कराने के लिए कहा है. जारी किया गया आदेश. (Photo Credit; Administration) आगरा-कानपुर में स्कूल बंद : आगरा में डीएम के निर्देश पर बीएसए जितेंद्र कुमार गोंड ने कक्षा एक से आठवीं तक के सभी स्कूलों में शुक्रवार (19 दिसंबर) को एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया है. इसी कड़ी में कानपुर में भी कक्षा एक से 12वीं तक के सभी स्कूलों में 19 और 20 दिसंबर को छुट्टी घोषित कर दी गई है. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है.