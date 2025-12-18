ETV Bharat / state

यूपी में कड़ाके की सर्दी; आगरा-कानपुर-फर्रुखाबाद में बंद रहेंगे स्कूल, प्रयागराज-बनारस-आजमगढ़ में 10 बजे से खुलेंगे विद्यालय

घने कोहरे के साथ बढ़ती जा रही ठंड, बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला.

यूपी में बढ़ती जा रही ठंड.
यूपी में बढ़ती जा रही ठंड. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 8:54 PM IST

Updated : December 18, 2025 at 10:17 PM IST

लखनऊ (डेस्क) : सूबे में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है. घने कोहरा आवागमन में रुकावट बन रहा है. ऐसे हालात में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए आगरा-कानपुर-फर्रुखाबाद में स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. वहीं प्रयागराज-बनारस-आजमगढ़ में स्कूल सुबह 10 बजे से खुलेंगे. लखनऊ में भी ऐसा ही आदेश डीएम की ओर से बुधवार को ही जारी किया गया था.

उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ठंड रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है. इससे अभिभावक भी अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर फिक्रमंद नजर आ रहे हैं. इसे देखते हुए गुरुवार को आजमगढ़ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने बेसिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूलों के अलावा सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, मान्यता प्राप्त मदरसा और सहायता प्राप्त विद्यालयों के समय में बदलाव का आदेश जारी कर दिया.

अभी तक यहां सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खुलते थे. अब सभी विद्यालय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे. बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को कड़ाई से इस आदेश का पालन कराने के लिए कहा है.

जारी किया गया आदेश.
जारी किया गया आदेश. (Photo Credit; Administration)

आगरा-कानपुर में स्कूल बंद : आगरा में डीएम के निर्देश पर बीएसए जितेंद्र कुमार गोंड ने कक्षा एक से आठवीं तक के सभी स्कूलों में शुक्रवार (19 दिसंबर) को एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया है. इसी कड़ी में कानपुर में भी कक्षा एक से 12वीं तक के सभी स्कूलों में 19 और 20 दिसंबर को छुट्टी घोषित कर दी गई है. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है.

जारी किया गया आदेश.
जारी किया गया आदेश. (Photo Credit; Administration)

प्रयागराज-बनारस में सुबह 10 बजे से खुलेंगे स्कूल : प्रयागराज में डीआईओएस पीएन सिंह ने कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है. स्कूल अब सुबह 10 बजे से खुलेंगे. दोपहर 3 बजे तक कक्षाएं चलेंगी. डीआईओएस ने यह आदेश डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर जारी किया. इसी कड़ी में वाराणसी में भी सभी स्कूल सुबह 10 बजे से खुलेंगे, और दोपहर 3 बजे तक चलेंगे.

फर्रुखाबाद में स्कूल रहेंगे बंद : फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान चेतावनी तथा जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुपालन में सभी परिषदीय विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं समस्त प्रकार के मान्यता प्राप्त विद्यालय आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जो नर्सरी से कक्षा 12 तक संचालित हैं दिनांक 19 दिसंबर और 20 दिसंबर का अवकाश घोषित किया जाता है.

वहीं विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहकर SIR,विभागीय कार्य एवं उच्च अधिकारियों से प्राप्त आदेशों का अनुपालन करेंगे. फर्रुखाबाद में प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित करने की मांग की थी. गुरुवार को संगठन की मासिक बैठक में संघ के फर्रुखाबाद जिलाध्यक्ष अवनीश चौहान ने शीतलहर को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित करने की बात कही थी.

लखनऊ में बुधवार को ही जारी हो गया था आदेश : कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के प्रकोप के मद्देनजर लखनऊ में कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों के समय में बदलाव का आदेश बुधवार को ही जारी कर दिया गया था. आदेश जिलाधिकारी विशाख जी की ओर से जारी किया गया था. इसमें कहा गया था कि कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल सुबह 9 बजे के बाद ही खुलेंगे.

