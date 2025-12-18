ETV Bharat / state

हरियाणा में किसानों के लिए वरदान बनी धुंध, फसल की अच्छी पैदावार की उम्मीद, किसान बोले- "परेशानी कम और फायदा ज्यादा"

fog And Dew Benefit Crops In Haryana ( Etv Bharat )