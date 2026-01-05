शीतलहर और घनी धुंध की चपेट में हरियाणा, जीरो विजिबिलिटी ने बढ़ाई परेशानी, किसानों और पशुपालकों को एडवाइजरी जारी
हरियाणा में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी गई है. आने वाले दिनों में तापमान और अधिक गिरने की संभावना है.
Published : January 5, 2026 at 7:50 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में सोमवार को शीतलहर का कहर देखने को मिलेगा. आने वाले कुछ दिनों तक धुंध और कड़ाके ठंड का सामना करना पड़ेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार को राज्य के कई जिलों में घनी धुंध छाई रहेगी. जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा. कुछ दिनों तक दिन और रात का तापमान गिर सकता है.
राज्य में शीतलहर का प्रकोप: आज, सोमवार को राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा. साथ ही घने कोहरे की भी चेतावनी जारी की गई है. विजिबिलिटी प्रभावित होने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते सावधान रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना जताई है.
Observed #Minimum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 05-01-2026 pic.twitter.com/ixmbl18OME— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) January 5, 2026
तापमान में गिरावट: 3.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ महेंद्रगढ़ जिला सबसे ठंडा रहा. वहीं, दिन के समय करनाल और कैथल सबसे ठंडे जिले रहे. जहां अधिकतम तापमान केवल 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके साथ ही खेतों में पाला जमने लगा है. कैथल में दिन का तापमान रात से मात्र 1.8 डिग्री ज्यादा रहा है. प्रदेश का अधिकतम तापमान रविवार को सामान्य से 4.3 डिग्री कम दर्ज किया गया.
किसानों के लिए एडवाइजरी: वहीं, मौसम विभाग ने किसानों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है. मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए ही फसलों की सिंचाई करें. आगामी दिनों में पाला गिरने की संभावना है, इसलिए हल्की सिंचाई फसलों को ठंड से बचाने में मदद कर सकती है. वहीं, सब्जी वाली फसलों को पाले से बचाने के लिए शाम के समय खेतों की उत्तर-पश्चिमी दिशा में घास-फूस जलाकर रखें.
पशुपालकों के लिए भी सलाह: धुंध के चलते सुबह और देर शाम तक सावधानी से कृषि मशीनरी का इस्तेमाल करें. इसके अलावा, खेतों में काम करते समय गर्म कपड़े पहनें और गुनगुना पानी पीएं. वहीं, पशुपालकों के लिए भी रात के समय तापमान में गिरावट के चलते पशुओं को खुले में न बांधने की सलाह दी गई है.तापमान लगातार गिरता जा रहा है. रविवार को न्यूनतम तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि सामान्य तापमान 2.5 डिग्री से अधिक बना हुआ है.
चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट: हरियाणा-पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में शीतलहर और धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. अगले 48 घंटों में तापमान 3 डिग्री तक गिरने की संभावना है. शहर में घनी धुंध की स्थिति बनी हुई है, फिलहाल 7-8 दिन तक मौसम में कोई बदलाव की संभावना नहीं है. धूप न निकलने की वजह से कोल्ड-डे की स्थिति भी बनी हुई है.
