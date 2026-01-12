ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड का कहर जारी, शीत लहर करेगी और परेशान, जाने कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने दिल्ली में सोमवार को भी कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी दी है.

दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के बाद बढ़ने लगी ठंड
दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के बाद बढ़ने लगी ठंड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 12, 2026 at 7:39 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है. पहाड़ी राज्यों में तापमान शून्य से नीचे गिर गया है जबकि दिल्ली में हालत बेहद खराब हैं. दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल रविवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. प्रदूषण की बात करें तो राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 293 अंक बना हुआ है.

दिल्ली के पालम और आयानगर में तो ठंड ने जमा देने वाला एहसास कराया. दिल्ली के पालम में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तो आयानगर में यह 4.2 डिग्री कम होकर 2.9°C रिकॉर्ड किया गया.

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम

मौसम विभाग ने दिल्ली में सोमवार को भी कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी दी है. दिल्ली में सोमवार को 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है. दिल्ली में 12 जनवरी को न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. जबकि, अधिकतम तापमान लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

मौसम विभाग ने मंगलवार को भी ऐसे ही हालात बने रहने की बात कही है. राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार 12 जनवरी से 17 जनवरी के बीच आसमान साफ रहने के आसार जताए हैं.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 293 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 298 गुरुग्राम में 302 गाजियाबाद में 312 ग्रेटर नोएडा में 293 नोएडा में 285 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

