दिल्ली-NCR में कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, बर्फीली हवाओं के चलते गलन भरी ठंड का अहसास बना रहेगा.
Published : January 11, 2026 at 7:22 AM IST
नई दिल्ली: कड़ाके की सर्दी की मार झेल रहे दिल्ली के लोगों पर अब शीतलहर का प्रकोप मंडरा रहा है. बीते चार दिनों में न्यूनतम तापमान में लगभग चार डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. तो वही, प्रदूषण की बात करें तो राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 6: 30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 298 अंक बना हुआ है.
दिल्ली में शनिवार की सुबह इस मौसम की सबसे सर्द सुबह रही. दिल्ली में कल शनिवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया. यह सामान्य से 2.7 डिग्री कम है. इस बार सर्दी के मौसम का यह अभी तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है. सफदरजंग केंद्र में अधिकतम तामपान 20.2 डिग्री दर्ज किया गया. यह सामान्य से 1.2 डिग्री ज्यादा है. यहां पर आर्द्रता का स्तर 44 से 100 फीसदी तक रहा.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी है। वीडियो कर्तव्य पथ से है। pic.twitter.com/ijNdIgzFQ8— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 11, 2026
दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 16 से 18 और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक रह सकता है. बर्फीली हवाओं के चलते गलन भरी ठंड का अहसास बना रहेगा. सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा रहने की संभावना है. IMD के अनुसार, 11 से 15 जनवरी तक औसत न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री और अधिकतम 19.9 डिग्री रहने का अनुमान है. हालांकि, अगले 48 घंटों में सबसे ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 6: 30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 298 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 305, गुरुग्राम में 299, गाजियाबाद में 282, ग्रेटर नोएडा में 302 और नोएडा में 292 अंक बना हुआ है जबकि राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच बना हुआ है.
