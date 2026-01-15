ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड का कहर जारी, IMD का येलो अलर्ट, जाने कैसा रहेगा मौसम

बीते दिन यानि कल बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री कम है. यह पिछले दो-तीन दिनों की तुलना में ज़्यादा है. अधिकतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.0 डिग्री ज़्यादा है. हवा में नमी का स्तर 100 से 51 प्रतिशत के बीच रहा.

नई दिल्ली: उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है. पहाड़ी राज्यों में तापमान शून्य से नीचे गिर गया है जबकि दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर, घना कोहरा और बर्फीली हवाओं ने जनजीवन प्रभावित किया है.

मौसम विभाग ने जारी किा अलर्ट

मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है. मौसम विभाग ने आज गुरुवार सुबह दिल्ली में हल्के से घने कोहरे का अनुमान लगाया है. दिन में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है. कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान अचानक से बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान भी लगभग 10 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है, लेकिन 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश होने के साथ-साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 354 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 312, गुरुग्राम में 318, गाजियाबाद में 325, ग्रेटर नोएडा में 308 नोएडा में 312 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

