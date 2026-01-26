जमी पर उतरी सर्दी... कोहरे और हाड़कंपाऊ ठंड से आम जनजीवन प्रभावित
सुबह दृश्यता बेहद कम रह गई. दिल्ली-जयपुर हाईवे 48 समेत राजमार्गों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही.
Published : January 26, 2026 at 10:12 AM IST
बहरोड़: जिले में सोमवार सुबह घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया. जिलेभर में घना कोहरा छाया. सुबह दृश्यता बेहद कम रह गई. सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई. कई जगह चालकों को वाहनों की हेडलाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाने पड़े. दिल्ली-जयपुर हाईवे 48 सहित प्रमुख मार्गों पर कोहरे का ज्यादा असर दिखा. इससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी.
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना नहीं है. विभाग ने सुबह और देर रात को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी. तीन दिन से लगातार कड़ाके की सर्दी ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है. रविवार को न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया.
पढ़ें:माउंट आबू में बर्फीली सर्दी, 3 डिग्री चढ़ने के बाद भी पारा माइनस 2 डिग्री पर अटका...जानिए मौसम का मिजाज
गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों पर असर: अलसुबह कोहरा और कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों और सरकारी संस्थानों में गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों में आमजन की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही. बाजारों में भी रौनक कम रही. शादियों का सीजन होने के बावजूद दुकानें और बाजार देर से खुले.
खेती बाड़ी पर असर: कड़ाके की सर्दी और पाले का सर्वाधिक असर किसानों पर पड़ रहा है. ग्रामीण इलाकों में रात में पाला जमने से फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई. किसानों का कहना है कि पाले की वजह से गेहूं, सरसों, चना और सब्जियों की फसल प्रभावित हो सकती है. खेतों में पत्तियों पर जमी सफेद परत साफ दिख रही है. इससे फसलों की बढ़वार रुकने का खतरा है. किसान फसलों को बचाने के लिए रात में सिंचाई करने और धुआं करने जैसे पारंपरिक उपाय अपना रहे हैं.
पढ़ें: सर्दी के साथ बीमारियां भी बढ़ीं, RBM अस्पताल में वायरल व हार्ट केस 60 फीसदी तक बढ़े