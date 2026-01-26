ETV Bharat / state

जमी पर उतरी सर्दी... कोहरे और हाड़कंपाऊ ठंड से आम जनजीवन प्रभावित

सुबह दृश्यता बेहद कम रह गई. दिल्ली-जयपुर हाईवे 48 समेत राजमार्गों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही.

Fog in Behror in the morning
बहरोड़ में सुबह कोहरा (ETV Bharat Behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 26, 2026 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहरोड़: जिले में सोमवार सुबह घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया. जिलेभर में घना कोहरा छाया. सुबह दृश्यता बेहद कम रह गई. सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई. कई जगह चालकों को वाहनों की हेडलाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाने पड़े. दिल्ली-जयपुर हाईवे 48 सहित प्रमुख मार्गों पर कोहरे का ज्यादा असर दिखा. इससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी.

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना नहीं है. विभाग ने सुबह और देर रात को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी. तीन दिन से लगातार कड़ाके की सर्दी ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है. रविवार को न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया.

पढ़ें:माउंट आबू में बर्फीली सर्दी, 3 डिग्री चढ़ने के बाद भी पारा माइनस 2 डिग्री पर अटका...जानिए मौसम का मिजाज

बहरोड़ में कड़ाके की सर्दी (ETV Bharat Behror)

गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों पर असर: अलसुबह कोहरा और कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों और सरकारी संस्थानों में गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों में आमजन की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही. बाजारों में भी रौनक कम रही. शादियों का सीजन होने के बावजूद दुकानें और बाजार देर से खुले.

dew on crops
फसलों पर ओस (ETV Bharat Behror)

खेती बाड़ी पर असर: कड़ाके की सर्दी और पाले का सर्वाधिक असर किसानों पर पड़ रहा है. ग्रामीण इलाकों में रात में पाला जमने से फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई. किसानों का कहना है कि पाले की वजह से गेहूं, सरसों, चना और सब्जियों की फसल प्रभावित हो सकती है. खेतों में पत्तियों पर जमी सफेद परत साफ दिख रही है. इससे फसलों की बढ़वार रुकने का खतरा है. किसान फसलों को बचाने के लिए रात में सिंचाई करने और धुआं करने जैसे पारंपरिक उपाय अपना रहे हैं.

Dewdrops on the soil
मिट्टी पर जमी ओस की बूदें (ETV Bharat Behror)

पढ़ें: सर्दी के साथ बीमारियां भी बढ़ीं, RBM अस्पताल में वायरल व हार्ट केस 60 फीसदी तक बढ़े

TAGGED:

WEATHER OF BEHROR
COLD DISRUPTED DAILY LIFE
THERE IS A RISK OF FROST
राजमार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी
WEATHER UPDATE IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.