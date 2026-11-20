हरियाणा के 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, क्या चक्रवात अकवान का पड़ेगा असर?
Dense fog alert in Haryana: मौसम विभाग ने हरियाणा के 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. जानें अपने शहर का हाल.
Published : November 20, 2026 at 7:34 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में ठंड के साथ अब कोहरे ने भी दस्तक दे दी है. मौसम विभाग ने आज हरियाणा के 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, हिसार, हांसी, सिरसा और फतेहाबाद शामिल है.
22 नवंबर तक हरियाणा में कोहरे का अलर्ट: मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 22 नवंबर तक हरियामा में कोहरे का असर और व्यापक होगा. इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से ठंड और बढ़ने की संभावना है. अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. इससे रात और सुबह के समय ठिठुरन बढ़ेगी. हालांकि, इस दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और बारिश की संभावना नहीं है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 19-11-2026 https://t.co/KrG7UNuEuU— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) November 19, 2026
हरियाणा का अधिकतम तापमान: फिलहाल हरियाणा का अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में हरियाणा का अधिकतम तापमान फतेहाबाद में 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा गुरुग्राम में 23.0, रोहतक में 24.3, महेंद्रगढ़ में 25.2, करनाल में 28.2, कैथल में 26.7 डिग्री तापमान रहा. हरियाणा के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट बीते 24 घंटों में गुरुग्राम में देखने को मिली. गुरुग्राम में -4.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई.
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 19-11-26 https://t.co/7uF45FKLl6— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) November 19, 2026
हरियाणा पर साइक्लोन अकवान का पड़ेगा असर? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक साइक्लोन अकवान आज दोपहर बाद उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों के बीच टकरा सकता है. ये हरियाणा के तटीय क्षेत्र से काफी दूर रहेगा. इसलिए हरियाणा में तूफानी हवाओं या भारी बारिश का कोई खतरा नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.
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