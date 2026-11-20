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हरियाणा के 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, क्या चक्रवात अकवान का पड़ेगा असर?

Dense fog alert in Haryana ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में ठंड के साथ अब कोहरे ने भी दस्तक दे दी है. मौसम विभाग ने आज हरियाणा के 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, हिसार, हांसी, सिरसा और फतेहाबाद शामिल है.

22 नवंबर तक हरियाणा में कोहरे का अलर्ट: मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 22 नवंबर तक हरियामा में कोहरे का असर और व्यापक होगा. इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से ठंड और बढ़ने की संभावना है. अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. इससे रात और सुबह के समय ठिठुरन बढ़ेगी. हालांकि, इस दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और बारिश की संभावना नहीं है.