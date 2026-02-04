ETV Bharat / state

हरियाणा में घने कोहरे का येलो अलर्ट, अगले 24 घंटे विजिबिलिटी प्रभावित रहने की संभावना, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

चंडीगढ़: हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में आज, बुधवार को भी घना कोहरा छाया हुआ है. मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. वाहन चालकों को विशेष सलाह दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले 24 घंटे में राज्य के कुछ स्थानों पर विजिबिलिटी काफी प्रभावित होने की संभावना है. जिसका सीधा असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ सकता है.

बारिश से राहत: राहत की बात यह है कि आगामी 4 दिनों तक राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है. लेकिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, इस साल की शुरुआत अच्छी बारिश के साथ हुई है, जो कि सामान्य से 34 फीसदी अधिक है. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है, जिसके चलते रात के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है.

कोहरा बन रहा काल: मौसम विभाग के मुताबिक, धुंध का असर अभी जारी रह सकता है. घने कोहरे के चलते मंगलवार को प्रदेश में कई सड़क हादसे भी हुए हैं. रेवाड़ी में घने कोहरे में ट्रक की टक्कर रोड किनारे खड़े कैंटर के साथ हो गई. हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई. जबकि दो अन्य घायल हो गए. वहीं, सोनीपत में भी एक बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार हो गया. हादसे में युवक की मौत हो गई.