हरियाणा में घने कोहरे का येलो अलर्ट, अगले 24 घंटे विजिबिलिटी प्रभावित रहने की संभावना, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

हरियाणा में बुधवार को मौसम विभाग ने घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. जिसका असर यातायात पर पड़ सकता है.

हरियाणा में घने कोहरे का येलो अलर्ट
हरियाणा में घने कोहरे का येलो अलर्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 4, 2026 at 7:38 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में आज, बुधवार को भी घना कोहरा छाया हुआ है. मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. वाहन चालकों को विशेष सलाह दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले 24 घंटे में राज्य के कुछ स्थानों पर विजिबिलिटी काफी प्रभावित होने की संभावना है. जिसका सीधा असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ सकता है.

बारिश से राहत: राहत की बात यह है कि आगामी 4 दिनों तक राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है. लेकिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, इस साल की शुरुआत अच्छी बारिश के साथ हुई है, जो कि सामान्य से 34 फीसदी अधिक है. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है, जिसके चलते रात के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है.

कोहरा बन रहा काल: मौसम विभाग के मुताबिक, धुंध का असर अभी जारी रह सकता है. घने कोहरे के चलते मंगलवार को प्रदेश में कई सड़क हादसे भी हुए हैं. रेवाड़ी में घने कोहरे में ट्रक की टक्कर रोड किनारे खड़े कैंटर के साथ हो गई. हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई. जबकि दो अन्य घायल हो गए. वहीं, सोनीपत में भी एक बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार हो गया. हादसे में युवक की मौत हो गई.

कब बदलेगा मौसम का मिजाज: मौसम विभाग के मुताबिक अभी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित होने के साथ-साथ तापमान में भी गिरावट रहेगी. 10 फरवरी से तापमान सामान्य से अधिक हो सकता है. हालांकि यह पश्चिमी विक्षोभ पर निर्भर करेगा. फरवरी में बारिश की भी संभावना कम है, जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं.

चंडीगढ़ में धुंध का साइड इफेक्ट: मौसम विभाग ने चंडीगढ़ में भी सुबह-शाम घने कोहरे की चेतावनी दी है. कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया. हालांकि मौसम शुष्क रहने की संभावना है. दिल्ली-चंडीगढ़ आने और जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं. जबकि कुछ उड़ानों को डिले भी किया गया है. धुंध की वजह से फ्लाइट्स दो से तीन घंटे देरी से पहुंच रही हैं. मंगलवार को चंडीगढ़ में जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई.

