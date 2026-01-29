हरियाणा में घने कोहरे का अलर्ट, कई जिलों में शीतलहर की भी चेतावनी, इस दिन से मौसम फिर बदलेगा करवट
हरियाणा में मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी दी है. दिन के समय धूप खिलेगी, फरवरी में फिर ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना.
Published : January 29, 2026 at 7:42 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल रहा है. मौसम विभाग ने गुरुवार सुबह घने कोहरे की चेतावनी दी है. घने कोहरे की वजह से सुबह-शाम विजिबिलिटी कम होगी. कोहरे के चलते सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो सकते हैं. मौसम विभाग ने पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, और नूंह में घने कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है. वहीं हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी में हल्की धुंध और शीतलहर चल सकती है.
तापमान में गिरावट: राज्य में बारिश और ओलावृष्टि का असर अधिकतम तापमान में साफ देखा जा सकता है. नारनौल में दूसरे दिन भी तापमान सामान्य से 8.5 डिग्री कम दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है. आने वाले दो दिन मौसम शुष्क रहेगा. सुबह और शाम के समय ठंड और बढ़ेगी. वहीं, दिन के समय धूप निकलेगी. लेकिन 31 जनवरी को दक्षिण हरियाणा के कुछ जिलों मेवात, पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, में बूंदाबांदी की भी संभावना जताई गई है.
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 01/28/2026 pic.twitter.com/s5GoAsDkld— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) January 28, 2026
किसानों को सलाह: वहीं, मौसम विशेषज्ञों ने किसानों के लिए भी सलाह दी है. गेहूं और सरसों में बारिश की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि अगले 2-3 दिनों तक सिंचाई न करें. तापमान में गिरावट के चलते सरसों में सफेद रस्ट का खतरा है, लक्षण दिखने पर कृषि अधिकारियों से संपर्क करें. वहीं, अगेती किस्म की गन्ने की फसल की कटाई शुरू करने की सलाह दी गई है. पत्तेदार सब्जियों की कटाई सूर्योदय के बाद और कोहरा साफ होने के बाद की करें, ताकि नमी से सब्जियां सड़े नहीं.
ओलावृष्टि के साथ होगी बरसात: मौसम विभाग के मुताबिक, 1 फरवरी को पूरे राज्य में मौसम सक्रिय होगा और अधिकतर इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है. इस दौरान उत्तर-पूर्वी जिलों अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर में ज्यादातर स्थानों पर तेज बारिश के आसार हैं. वहीं, मध्य व दक्षिण हरियाणा में कई जगह बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ इलाकों में गरज-चमक और 30–40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.
चंडीगढ़ में धुंध ही धुंध: पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी साफ दिखाई दे रहा है. चंडीगढ़ में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. मौसम विभाग ने गुरुवार को शहर में कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है. अधिकतम तापमान में भले ही 3.6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई हो, लेकिन तापमान अभी भी सामान्य से 1.7 डिग्री नीचे है. गुरुवार सुबह के समय चंडीगढ़ बेहद घनी धुंध है. जिसके चलते शहर वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, शहर में एक बार फिर कंपकंपी ने दस्तक दी. गुरुवार सुबह चंडीगढ़ का तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया.
ये भी पढ़ें: बारिश के बाद हरियाणा में ठंड का डबल अटैक, शीतलहर और घने ने बढ़ाई कंपकंपी, इस दिन से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज
ये भी पढ़ें: रबी फसलों के लिए वरदान है कोहरा, तापमान में गिरावट आई तो सरसों पर संकट