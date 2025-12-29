ETV Bharat / state

हरियाणा में घनी धुंध से छाया अंधेरा, विजिबिलिटी जीरो, कई जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी जारी

हरियाणा में सोमवार सुबह घनी धुंध से विजिबिलिटी जीरो हो गई. मौसम विभाग ने राज्य में कोहरे का अलर्ट जारी किया है.

हरियाणा में घनी धुंध से छाया अंधेरा
हरियाणा में घनी धुंध से छाया अंधेरा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 29, 2025 at 7:27 AM IST

2 Min Read
चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम ठंडा और घने कोहरे की चादर ओढ़े हुए है. पूरा राज्य घनी धुंध में लिपटा हुआ है. जिसके चलते विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है. वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है. वहीं, किसान खुश है, क्योंकि ये मौसम उनकी फसलों के लिए वरदान है. सोमवार को मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र में धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. दिन के समय धूप खिलने की संभावना है और शीतलहर चलने की भी चेतावनी दी गई है.

राज्य में कोहरे का अलर्ट: मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार को उत्तरी हरियाणा और जीटी रोड बेल्ट के हिस्सों में ही घना कोहरा दिखाई देगा. हालांकि अन्य जिलों में भी कोहरा रहेगा, लेकिन उसका असर कम देखने को मिलेगा. इसके अलावा, चरखी दादरी, भिवानी, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, रोहतक और पंचकूला में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में हलका कोहरा पड़ने के आसार हैं. वहीं, चंडीगढ़ में सोमवार सुबह घना कोहरा देखा गया है. टेंपरेचर में गिरावट देखी गई है. शहर में रातभर घना कोहरा छाया रहा और सोमवार सुबह 7 बजे के बाद भी शहर काली धुंध में लिपटा नजर आया.

सबसे गर्म भिवानी और ठंडा रहा हिसार: मौसम विभाग ने 10 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है. महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, हिसार, रोहतक, जींद, भिवानी और चरखी दादरी जिले शामिल हैं. वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक, भिवानी में सबसे ज्यादा तापमान रहा. रविवार दोपहर को यहां 23.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है. जबकि हिसार सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, 31 दिसंबर तक मौसम शुष्क और घनी धुंध वाला रहने वाला है. वहीं, 1 जनवरी यानी नए साल पर बारिश की संभावना है. इस दौरान शीतलहर भी चलेगी, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में भी असर देखने को मिलेगा.

HARYANA WEATHER AND TEMPERATURE
DENSE FOG ALERT IN HARYANA
हरियाणा मौसम
घनी धुंध का अलर्ट
DENSE FOG ALERT IN HARYANA

