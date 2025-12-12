ETV Bharat / state

हरियाणा में घने कोहरे का अलर्ट, 2 डिग्री तक लुढ़का पारा, बीते 24 घंटे में सोनीपत सबसे ठंडा जिला

चंडीगढ़: हरियाणा में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है. जिसके चलते कई जगहों पर शीतलहर के हालात बने हुए हैं. आज से यानी शुक्रवार से मौसम विभाग ने घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है.

सोनीपत सबसे ठंडा जिला: राज्य के कई जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी में काफी कमी देखी जा रही है. पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत में विजिबिलिटी में भारी कमी देखने को मिली है. इसके अलावा, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी और हिसार में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बने रहने के आसार हैं. वहीं, बीते 24 घंटे में सोनीपत सबसे ठंडा जिला रहा. जिले के कैनाल रेस्ट हाउस में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री दर्ज किया गया है.

5 दिनों तक येलो अलर्ट: मौसम विभाग ने 11-15 दिसंबर तक उत्तरी और मध्य हरियाणा के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है. कोहरे की चेतावनी देते हुए यात्रियों को भी सलाह दी गई है. वाहन चालकों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी में और भी ज्यादा गिरावट देखी जा सकती है. अगले कुछ दिनों में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ने की संभावना हैं.