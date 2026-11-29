हरियाणा में 3 दिन घने कोहरे का अलर्ट, गुरुग्राम 7.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा, 8 जिलों में विजिबिलिटी घटने की आशंका
Dense Fog Alert in Haryana : हरियाणा में तीन दिन घने कोहरे का अलर्ट है. अगले पांच दिनों तक तापमान स्थिर रहेगा.
Published : November 29, 2026 at 9:24 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में नवंबर के आखिरी दिनों के साथ ठंड का असर तेज होने लगा है. प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट और सुबह कोहरे के कारण ठिठुरन बढ़ रही है. मौसम विभाग ने 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है. इससे सुबह के समय सड़क और खुले इलाकों में दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है.
गुरुग्राम में सबसे कम तापमान: मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अधिकतम तापमान हिसार के एएमएफयू केंद्र पर 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, गुरुग्राम 7.2 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा. महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री और नारनौल में 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दिन में धूप निकलने से तापमान सामान्य या उससे थोड़ा ऊपर बना हुआ है, लेकिन रात के पारे में गिरावट के चलते सुबह सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 28-11-2026 https://t.co/WKyfz1MkK3— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) November 28, 2026
पंचकूला से कैथल तक कोहरे की मार: प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में कोहरे का प्रभाव ज्यादा रहने की संभावना है. पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और कैथल में अलग-अलग स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है. मौसम विभाग के अनुसार देर रात से सुबह तक दृश्यता कम रहने की संभावना है. ऐसे में वाहन चालकों को हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. धीमी गति से वाहन चलाने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.
दक्षिणी हरियाणा में भी सुबह धुंध: महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी और रोहतक समेत दक्षिणी हरियाणा के जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. इन क्षेत्रों में सुबह हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है, हालांकि घने कोहरे का अलग अलर्ट जारी नहीं किया गया है. दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है.
पांच दिन तापमान स्थिर: मौसम विभाग के मुताबिक अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. प्रदेश में फिलहाल कोई सक्रिय बारिश वाला सिस्टम नहीं है. विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है. रात और सुबह ठंड बनी रहेगी, जबकि दिन का मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रह सकता है.
ये भी पढ़ें: हरियाणा में सर्दी का सितम, 8 जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट, गुरुग्राम 5.8°C पर ठिठुरा