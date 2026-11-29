ETV Bharat / state

हरियाणा में 3 दिन घने कोहरे का अलर्ट, गुरुग्राम 7.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा, 8 जिलों में विजिबिलिटी घटने की आशंका

हरियाणा में 3 दिन घने कोहरे का अलर्ट ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में नवंबर के आखिरी दिनों के साथ ठंड का असर तेज होने लगा है. प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट और सुबह कोहरे के कारण ठिठुरन बढ़ रही है. मौसम विभाग ने 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है. इससे सुबह के समय सड़क और खुले इलाकों में दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है.

गुरुग्राम में सबसे कम तापमान: मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अधिकतम तापमान हिसार के एएमएफयू केंद्र पर 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, गुरुग्राम 7.2 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा. महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री और नारनौल में 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दिन में धूप निकलने से तापमान सामान्य या उससे थोड़ा ऊपर बना हुआ है, लेकिन रात के पारे में गिरावट के चलते सुबह सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है.