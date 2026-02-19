ETV Bharat / state

बहरोड़ में बारिश के बाद घना कोहरा, हाईवे पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी

बहरोड़ जिले में बारिश के बाद घना कोहरा छा गया. इससे सर्दी बढ़ गई. सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है.

Dense fog after rain in behror
दिल्ली जयपुर हाईवे पर कोहरे के बीच गुजरता वाहन (ETV Bharat Behror)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 19, 2026 at 10:36 AM IST

बहरोड़: जिले में बुधवार को हुई बारिश के बाद देर रात मौसम ने अचानक करवट ले ली. पूरे इलाके में घना कोहरा छा गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ. दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई. सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सावधानी से चलना पड़ा. कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए, जिससे यातायात भी प्रभावित रहा. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. ठंडी हवाओं और कोहरे के कारण सर्दी में इजाफा हुआ है. सुबह-शाम लोगों को कंपकंपाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है. बाजारों में भीड़ कम नजर आई. ग्रामीण इलाकों में लोग वापस अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते दिखाई दिए. मौसम में आए इस बदलाव से बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

मौसम के इस बदलाव का असर किसानों पर भी पड़ा है. क्षेत्र के कई गांवों में सरसों की फसल पर बारिश और कोहरे का प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है. खेतों में खड़ी सरसों की फसल झुक गई है, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम साफ नहीं हुआ तो फसल को और नुकसान हो सकता है.

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार लगातार नमी और धूप नहीं निकलने की स्थिति में फसल में रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है. किसानों को फसल की नियमित निगरानी और आवश्यक दवाइयों के छिड़काव की सलाह दी गई है. फिलहाल जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. प्रशासन ने भी वाहन चालकों से सावधानी बरतने और तेज गति से वाहन न चलाने की अपील की है. आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है.

