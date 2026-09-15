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मिर्जापुर पहुंचे डेनमार्क के राजदूत; नरैना कला गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण, बोले- "जल जीवन मिशन का समर्थन करने पर गर्व है"

मिर्जापुर : डेनमार्क के राजदूत रासमुस एबिल्डगार्ड क्रिस्टेनसेन ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के दुहौआ गांव का दौरा किया और ‘जल अर्पण’ समारोह में भाग लिया. यह समारोह जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव की ग्रामीण जलापूर्ति योजना को औपचारिक रूप से स्थानीय समुदाय को सौंपे जाने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था.

सूचना विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, डेनमार्क के राजदूत ने सबसे पहले लालगंज के नरैना कला गांव स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्लूटीपी) भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने संयंत्र का निरीक्षण किया और इसके संचालन तथा पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डेटा अधिग्रहण (एस.सी.ए.डी) प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की. इस दौरान उन्होंने जल के स्रोत से लेकर घरों में नल तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को समझा. बेलन नदी से जल प्राप्त कर जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस संयंत्र से उपचारित जल 258 गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा रहा है.





कंपनी के हेड विनोद मिश्रा ने जल जीवन मिशन के समर्थन में कंपनी और डेनमार्क के बीच साझेदारी तथा एक “आदर्श गांव” मॉडल विकसित करने की परिकल्पना पर प्रकाश डाला. उन्होंने जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तीन प्रमुख आयामों-जल की उपलब्धता, पहुंच और गुणवत्ता, पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पीछे न छूटे.