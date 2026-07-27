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रांची में डेंगू सर्विलांस अभियान: घरों के अंदर से ही मिल रहा खतरनाक एडीज मच्छर का लार्वा!

जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से रांची में डेंगू सर्विलांस अभियान चलाया जा रहा है.

Dengue surveillance campaign conducted by Health Department in Ranchi
रांची में डेंगू सर्विलांस अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 27, 2026 at 6:28 PM IST

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रांची: राजधानी रांची में इन दिनों डेंगू के केस बढ़ने से चिंतित जिला स्वास्थ्य महकमा ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इसको लेकर रांची के शहरी इलाकों में डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों के रोकथाम के प्रयास तेज कर दिए हैं.

इसी क्रम में आज सोमवार को रांची शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में डेंगू सर्विलांस अभियान संचालित किया गया. इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर-घर जाकर संभावित डेंगू मरीजों की पहचान, बुखार से पीड़ित व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित करने के साथ-साथ एडीज मच्छरों के प्रजनन स्थलों की सहन जांच की गई.

रांची सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने बताया कि यह अभियान हर दिन शहर के 7 अलग-अलग वार्ड में चलाया जा रहा है. जिससे डेंगू मलेरिया जैसे बीमारी को नियंत्रित किया जा सके. सर्विलांस के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कूलर, पानी की टंकियों, गमलों, टायरों एवं अन्य जल जमाव वाले स्थानों का निरीक्षण किया गया. साथ ही लोगों को डेंगू से बचाव के उपायों के संबंध में जागरूक किया गया. जिन बर्तनों में लार्वा पाए वह लोगों को अपने घरों एवं आसपास स्वच्छता बनाए रखने, सप्ताह में एक दिन सूखा दिवस (Dry Day) मनाने तथा पानी जमा नहीं होने देने की सलाह दी गई.

आज के सर्विलांस के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा रांची नगर निगम के वार्ड संख्या 05,16,21,22,23,27 और 28 के कुल 166 घरों की जांच की गई. जिसमें 29 ऐसे घर मिले जहां डेंगू फैलाने के लिए जिम्मेवार एडीज मच्छर का लार्वा पनप रहे थे. इस दौरान इन घरों में रखे 1046 वाटर कंटेनर और बर्तनों में रखे पानी की जांच में 48 बर्तन में एडीज मच्छर का लार्वा मिला है.

सिविल सर्जन की रांची के नागरिकों से अपील

रांची के शहरी इलाकों में सर्विलांस के दौरान बड़े पैमाने पर एडीज मच्छर का लार्वा मिलने के बाद रांची सिविल सर्जन ने लोगों से खास अपील की है. सीएस ने कहा कि शरीर में दर्द, आंखों के पीछे दर्द या त्वचा पर लाल चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई दें तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकीय परामर्श लें. साथ ही, पूर्ण आस्तीन के कपड़े पहनने एवं मच्छरदानी तथा मच्छररोधी उपायों का नियमित उपयोग करने की भी सलाह दी.

रांची में जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सतत रूप से निगरानी एवं जन-जागरूकता गतिविधियों का संचालन किया रहा है. आमजन के सहयोग से ही डेंगू मुक्त एवं स्वस्थ रांची का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि रांची नगर निगम के वार्ड संख्या 21, 22 एवं 23 में कुल 76 घरों की जांच की गई.

इस जांच के दौरान 16 घरों में डेंगू के लार्वा पाए गए इस दौरान कुल 680 बर्तनों की जांच की गई, जिनमें से 25 बर्तनों में डेंगू के लार्वा पाए गए. जबकि वार्ड संख्या 16, 05, 27 एवं 28 में कुल 90 घरों की जांच की गई जांच के दौरान 13 घरों में डेंगू के लार्वा मिले, कुल 566 बर्तनों की जांच की गई, जिनमें से 13 बर्तनों में डेंगू के लार्वा पाए गए.

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