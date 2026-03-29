ETV Bharat / state

राज्य में फिर पांव पसार रहा है डेंगू, सबसे अधिक केस रांची में, जानें क्या हैं लक्षण और बचाव

रांची: एडीज मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी डेंगू का संक्रमण फिर बढ़ा है. झारखंड के स्वास्थ्य मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2026 में ही राज्यभर में करीब 308 सस्पेक्टेड डेंगू मरीजों की जांच में 14 मरीज डेंगू संक्रमित पाए गए हैं.

01 जनवरी 2026 से 24 मार्च 2026 तक के आंकड़े में जिन जिलों में डेंगू संक्रमित मरीज मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा 04 मरीज राजधानी रांची में मिले हैं. जबकि पूर्वी सिंहभूम में एक, गढ़वा में दो, गिरिडीह में एक, गोड्डा में दो, हजारीबाग में एक, लातेहार में एक, रामगढ़ में एक और पश्चिम सिंहभूम में एक डेंगू के कंफर्म मरीज मिल चुके हैं.

जानकारी देते सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजीव रंजन और उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, टेस्टिंग पर जोर

झारखंड में डेंगू मरीजों का मिलना तब शुरू हुआ है, जब अभी मानसून आने में करीब तीन महीने का वक्त है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है. अस्पतालों में तेज बुखार और बदन दर्द की शिकायत लेकर पहुंचने वाले मरीजों को डेंगू सस्पेक्टेड मानकर टेस्टिंग पर विशेष जोर दिया है. राजधानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मरीज मिलने के बाद सदर अस्पताल में बड़ी संख्या में टेस्टिंग किट मंगवा लिया गया है.

2025 में 396 डेंगू संक्रमित मरीज मिले थे

झारखंड राज्य में वर्ष 2025 में 10,111 सैंपल की जांच हुई थी. जिसमें 396 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई थी. झारखंड में वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल के नोडल पदाधिकारी के अनुसार 2025 में पूर्वी सिंहभूम में एक डेंगू पीड़ित मरीज की मौत भी हुई थी. 2025 में सबसे ज्यादा 101 मरीज रांची में मिले थे. जबकि पूर्वी सिंहभूम में 77, हजारीबाग में 49, साहिबगंज में 30 मरीज डेंगू के मिले थे.

डेंगू के प्रमुख लक्षण

एडीज मच्छर के काटने से होनेवाले डेंगू में संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार और पूरे शरीर में तेज दर्द होता है. इसके साथ-साथ संक्रमित व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं और मरीज बहुत कमजोरी महसूस करता है. संक्रमण के विकराल रूप से लेने की वजह से कई बार शरीर में प्लेटसलेट्स की कमी की वजह से बीमार व्यक्ति के शरीर पर जगह-जगह चकत्ते दिखने लगते हैं.