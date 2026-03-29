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राज्य में फिर पांव पसार रहा है डेंगू, सबसे अधिक केस रांची में, जानें क्या हैं लक्षण और बचाव

झारखंड में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है. सबसे अधिक मरीज राजधानी रांची में मिले हैं.

Dengue Cases In Jharkhand
एडीज मच्छर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 29, 2026 at 5:28 PM IST

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रांची: एडीज मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी डेंगू का संक्रमण फिर बढ़ा है. झारखंड के स्वास्थ्य मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2026 में ही राज्यभर में करीब 308 सस्पेक्टेड डेंगू मरीजों की जांच में 14 मरीज डेंगू संक्रमित पाए गए हैं.

01 जनवरी 2026 से 24 मार्च 2026 तक के आंकड़े में जिन जिलों में डेंगू संक्रमित मरीज मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा 04 मरीज राजधानी रांची में मिले हैं. जबकि पूर्वी सिंहभूम में एक, गढ़वा में दो, गिरिडीह में एक, गोड्डा में दो, हजारीबाग में एक, लातेहार में एक, रामगढ़ में एक और पश्चिम सिंहभूम में एक डेंगू के कंफर्म मरीज मिल चुके हैं.

जानकारी देते सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजीव रंजन और उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, टेस्टिंग पर जोर

झारखंड में डेंगू मरीजों का मिलना तब शुरू हुआ है, जब अभी मानसून आने में करीब तीन महीने का वक्त है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है. अस्पतालों में तेज बुखार और बदन दर्द की शिकायत लेकर पहुंचने वाले मरीजों को डेंगू सस्पेक्टेड मानकर टेस्टिंग पर विशेष जोर दिया है. राजधानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मरीज मिलने के बाद सदर अस्पताल में बड़ी संख्या में टेस्टिंग किट मंगवा लिया गया है.

2025 में 396 डेंगू संक्रमित मरीज मिले थे

झारखंड राज्य में वर्ष 2025 में 10,111 सैंपल की जांच हुई थी. जिसमें 396 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई थी. झारखंड में वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल के नोडल पदाधिकारी के अनुसार 2025 में पूर्वी सिंहभूम में एक डेंगू पीड़ित मरीज की मौत भी हुई थी. 2025 में सबसे ज्यादा 101 मरीज रांची में मिले थे. जबकि पूर्वी सिंहभूम में 77, हजारीबाग में 49, साहिबगंज में 30 मरीज डेंगू के मिले थे.

डेंगू के प्रमुख लक्षण

एडीज मच्छर के काटने से होनेवाले डेंगू में संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार और पूरे शरीर में तेज दर्द होता है. इसके साथ-साथ संक्रमित व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं और मरीज बहुत कमजोरी महसूस करता है. संक्रमण के विकराल रूप से लेने की वजह से कई बार शरीर में प्लेटसलेट्स की कमी की वजह से बीमार व्यक्ति के शरीर पर जगह-जगह चकत्ते दिखने लगते हैं.

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मरीज की जांच करते चिकित्सक. (फोटो-ईटीवी भारत)

लक्षण दिखने पर इलाज कराएंः डॉ. राजीव

इस संबंध में रांची सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजीव रंजन कहते हैं कि ज्यादातर मामलों में डेंगू का संक्रमण स्वयं समाप्त हो जाता है, लेकिन कई बार प्लेटेसलेट्स कम हो जाने से इंटरनल हेमरेज (रक्तस्राव) की वजह से स्थिति गंभीर हो जाती है. ऐसे में मरीज का किसी योग्य चिकित्सक की देखरेख में इलाज शुरू कराना बेहद जरूरी हो जाता है. डेंगू में बिना योग्य चिकित्सक को दिखाए कोई भी दवा खाना बेहद खतरनाक हो सकता है. ऐसे में बिना योग्य चिकित्सक को दिखाए दवा नहीं खाएं.

अपने घर और आसपास पानी न जमा होने दें

डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि डेंगू के प्रसार के लिए एडीज मच्छर मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है. एडीज मच्छर का लार्वा साफ और बहुत दिन से स्टोर किए पानी में ही पनपता है. ऐसे में अपने घर और आसपास में, कूलर में, खराब हो चुके टायर या डब्बों में पानी नहीं जमा रहने दें. डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि एडीज मच्छर ज्यादातर दिन में ही एक्टिव रहता है, इसलिए दिन के समय भी मच्छरों से बचाव के जरूरी उपाय अपनाएं.

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अस्पताल में भर्ती मरीज. (फोटो-ईटीवी भारत)

सदर अस्पताल में डेंगू के इलाज की पूरी सुविधा-उपाधीक्षक

डेंगू से बचाव के लिए मच्छर से बचाव को बेहद जरूरी बताते हुए सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से डेंगू के सस्पेक्टेड मरीजों की संख्या बढ़ी है. ऐसे में सदर अस्पताल में डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की जांच के लिए बड़ी संख्या में टेस्टिंग किट की व्यवस्था सदर अस्पताल में की गई है. डेंगू की जरूरी दवाएं और प्लेटलेट्स की व्यवस्था भी रखी गई है, ताकि मरीज को किसी भी तरह की परेशानी न हो.

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