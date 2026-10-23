पंचकूला-चंडीगढ़ में बढ़ी डेंगू के मरीजों की संख्या, मलेरिया और टाइफाइड के मरीज भी अधिक, डॉक्टर से जानें कैसे करें बचाव
पंचकूला और चंडीगढ़ में अचानक से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ गई है. पंचकूला सिविल अस्पताल के डॉक्टर से जानें बचाव के उपाय.
Published : October 23, 2026 at 10:25 PM IST
पंचकूला: डेंगू के मरीजों की संख्या पंचकूला और चंडीगढ़ में अचानक से बढ़ गई है. दोनों शहरों के अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले मरीजों में अधिकांश डेंगू समेत मलेरिया, टाइफाइड और वायरल बुखार के रोगी हैं. लेकिन सबसे अधिक परेशानी बढ़ाने वाली बात डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या है. इस कारण चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है.
चंडीगढ़ और पंचकूला में बढ़ी डेंगू के मरीजों की संख्या: पंचकूला जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी लोगों को सावधानियां रखने की सलाह दी है. डेंगू की बीमारी के अधिक फैलने के कारणों और बचाव संबंधी उपायों की जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने पंचकूला सेक्टर 6 जिला अस्पताल के डॉक्टर गिरीश बंसल से बातचीत की.
ओपीडी में रोजाना 20-25 मरीज: पंचकूला के डॉक्टर गिरीश बंसल ने बताया कि इन दिनों ओपीडी में रोजाना डेंगू समेत मलेरिया, टाइफाइड और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है. रोजाना ओपीडी में डेंगू के आंशिक और अन्य प्रकार के बुखार से ग्रस्त 20-25 मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन अंतिम चरण में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने का कारण उन्होंने बीते दिनों हुई बारिश को बताया. इससे कई जगहों पर पानी खड़ा हुआ और टीशर्ट या हाफ पैंट पहनकर बाहर निकलने से लोग संक्रमित हुए.
सावधानी बरतने की जरूरत: उन्होंने बताया कि लगभग हर उम्र वर्ग के मरीजों की संख्या बढ़ी है. डॉक्टर गिरीश बंसल ने बताया कि इन दिनों दस्त और बुखार के रोगियों के प्लेटलेट्स भी काफी कम हो रहे हैं. रोगी की मेडिकल हिस्ट्री अलग संकेत दे रही है, जबकि रक्त संबंधी जांच रिपोर्ट अलग दिशा में सामने आ रही है. गनीमत है कि अभी तक डेंगू की बीमारी से ग्रस्त कोई मरीज गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचा है. उन्होंने सलाह दी कि लोगों को इन दिनों अधिक सावधानी रखने की जरूरत है.
चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी: चंडीगढ़ में भी डेंगू के अब तक 26 मामले सामने आ चुके हैं. स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू समेत मलेरिया व चिकनगुनिया समेत अन्य प्रकार के बुखार के संबंध में एडवाइजरी जारी की है. इसमें घरों, छतों व आसपास की अन्य जगहों पर पानी जमा नहीं होने देने, कूलर, फ्रिज ट्रे, पानी की टंकी, गमलों, पार्क की नियमित सफाई करने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही बुखार होने पर तुरंत स्वास्थ्य जांच कराने को कहा गया है. चंडीगढ़ पीजीआई समेत, जीएमसीएच 32 और जीएमएसएच-16 में डेंगू की जांच संबंधित विभागों में निशुल्क की जा रही है.
बचाव के लिए यह करें: डॉक्टर गिरीश बंसल ने सलाह दी कि पूरे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलें. एंटी इंसेक्ट क्रीम का इस्तेमाल करें. घरों में ऑल आउट का इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा कि बचाव के लिए मॉस्किटो नेट भी काफी कारगर साबित हो रहे हैं. क्योंकि कुछ मरीजों को धुएं या अन्य विशेष प्रकार की क्रीम से एलर्जी होती है, जिस कारण मॉस्किटो नेट से बचाव करना ठीक है. क्योंकि संक्रमण से बचाव के लिए मॉस्किटो नेट से अच्छे नतीजे देखे गए हैं.
डाइट में प्रोटीन वर्धक खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाने की सलाह: उन्होंने डाइट में प्रोटीन वर्धक खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाने की सलाह भी दी. लेकिन यदि किसी को बुखार, सिर दर्द, दस्त और पेट दर्द है तो सबसे पहले नजदीकी अस्पताल/डिस्पेंसरी में मेडिकल टेस्ट कराएं. साथ ही संबंधित चिकित्सक से परामर्श लेकर दवाई शुरू करें. लेकिन जुकाम, सिर दर्द व बुखार होने पर ठीक होने के लिए पहले से घर पर पड़ी किसी तरह की दवाई लेने की लापरवाही न करें.
बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के बचाव उपाय: डॉक्टर गिरीश बंसल ने बताया कि जो लोग पहले से किन्हीं बीमारियों से ग्रस्त हैं, वह अपने शुगर और बीपी को नियंत्रित रखें. समय से सभी मेडिकल टेस्ट कराएं और घरों पर मॉस्किटो नेट रखें. अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें लेकिन यदि कहीं जाना जरूरी हो तो पूरे कपड़े पहनें. इसके अलावा कहीं भी अधिक पानी खड़ा न होने दें और जिन किन्हीं स्थानों पर फॉगिंग की जरूरत है, वहां फॉगिंग जरूर करवाएं.
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