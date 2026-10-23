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पंचकूला-चंडीगढ़ में बढ़ी डेंगू के मरीजों की संख्या, मलेरिया और टाइफाइड के मरीज भी अधिक, डॉक्टर से जानें कैसे करें बचाव

DENGUE PATIENTS IN CHANDIGARH ( ETV Bharat )

पंचकूला: डेंगू के मरीजों की संख्या पंचकूला और चंडीगढ़ में अचानक से बढ़ गई है. दोनों शहरों के अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले मरीजों में अधिकांश डेंगू समेत मलेरिया, टाइफाइड और वायरल बुखार के रोगी हैं. लेकिन सबसे अधिक परेशानी बढ़ाने वाली बात डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या है. इस कारण चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है.

चंडीगढ़ और पंचकूला में बढ़ी डेंगू के मरीजों की संख्या: पंचकूला जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी लोगों को सावधानियां रखने की सलाह दी है. डेंगू की बीमारी के अधिक फैलने के कारणों और बचाव संबंधी उपायों की जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने पंचकूला सेक्टर 6 जिला अस्पताल के डॉक्टर गिरीश बंसल से बातचीत की.