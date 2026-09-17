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कानपुर में स्वाइन फ्लू के 40, तो डेंगू मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंची, एलएलआर में अलर्ट

कानपुर में डेंगू और स्वाइन फ्लू के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी.

कानपुर में डेंगू और स्वाइन फ्लू के मरीजों में बढ़ोतरी
कानपुर में डेंगू और स्वाइन फ्लू के मरीजों में बढ़ोतरी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 3:48 PM IST

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कानपुर: शहर में डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसी खतरनाक और गंभीर बीमारियां तेजी से पांव पसार रही हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, इसके बावजूद, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियां रुकने का नाम नहीं ले रहीं हैं.

गुरुवार सुबह डेंगू के छह मरीज अचानक सामने आने के बाद, जनवरी से लेकर अब तक के डेंगू मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में स्वाइन फ्लू मरीजों की संख्या 40 पहुंच चुकी है, जो लगातार बढ़ रही है.

सीएमएस डा.सौरभ अग्रवाल (VIDEO Credit: ETV Bharat)

मरीजों की बढ़ोत्तरी को देखते हुए एलएलआर अस्पताल के सभी डॉक्टर्स अलर्ट मोड पर हैं. सीएमएस डा.सौरभ अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में कुल 40 बेड स्वाइन फ्लू व डेंगू मरीजों के लिए रिजर्व रखे गए हैं. अभी तक चार स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आए हैं, जिसमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी सब स्वस्थ हैं.

सीएमएस डा.सौरभ अग्रवाल ने कहा, अब सरकार ने टैमीफ्लू दवा को हल्के लक्षणों में लेने की अनुमति दे दी है. अगर किसी रोगी के घर पर किसी सदस्य को बुखार, गले में खराश, सर्दी-जुकाम लगता है, तो वह इसे ले सकता है. हालांकि, दिन में केवल एक गोली ही खानी है. इसी तरह अगर स्थिति गंभीर होती है, तो इसे 10 दिनों तक खिलाने का प्रावधान है. उन्होंने कहा, स्वाइन फ्लू के लक्षणों में टैमीफ्लू दवा काफी कारगर है.

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, शहर में कुछ दिनों पहले जब पांडु नदी ऊफान पर थी, तो बाढ़ का पानी बर्रा-8, रविदासपुरम, पिपौरी गांव समेत अन्य इलाकों तक पहुंच गया था, जिसके चलते वहां पर लोगों को अब संक्रामक बीमारियां अपनी चपेट में ले रही हैं. इसी तरह गंगा के पानी भोपालपुरवा, बनियापुरवा समेत कटरी के कई अन्य गांवों तक पहुंचा था, जहां पानी उतरने के बाद अब ग्रामीणों में बुखार, सर्दी-जुकाम के लक्षण देखने को मिल रहे हैं.

हालांकि, लगातार सभी घरों का परीक्षण कराया जा रहा है. अगर कहीं लार्वा मिल रहा है तो उसे स्वास्थ्य विभाग नष्ट कर रहा है. इसके अलावा लोगों में दवाइयां भी वितरित की जा रही हैं.

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