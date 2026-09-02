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पटना में डेंगू से पहली मौत, 10 दिनों में 40 नए मामलों की पुष्टि, हॉटस्पॉट बनी राजधानी

पटना: पटना में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. मंगलवार को कुर्जी निवासी 30 वर्षीय स्कूल कर्मचारी इंद्रदेव दास की इलाज के दौरान मौत हो गई. वह लोयोला हाईस्कूल में कर्मचारी थे और मूल रूप से झारखंड के सिमडेगा का रहने वाला था.

इलाज के दौरान लगातार गिरे प्लेटलेट्स: परिजनों के अनुसार पिछले करीब पांच दिनों से उसकी तबीयत खराब थी और उसे कुर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जांच में डेंगू की पुष्टि हुई थी. इलाज के दौरान प्लेटलेट्स लगातार गिरते गए और मंगलवार दोपहर उसकी मौत हो गई.

पटना में डेंगू पीड़ित झारखंड निवासी की मौत (ETV Bharat)

सीजन की पहली मौत: इसे पटना में इस सीजन डेंगू से पहली मौत बताया जा रहा है. हालांकि, सिविल सर्जन डॉ. योगेंद्र मंडल ने मौत को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. उन्होंने कहा कि उन्हें अभी मौत की सूचना नहीं मिली है. मौत डेंगू से ही हुई है या किसी अन्य वजह से, इसकी जांच की जाएगी.

"मौत के कारण का पता लगाया जा रहा है. सितंबर और अक्टूबर में डेंगू का प्रकोप अधिक रहता है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से फीवर मास सर्वे कराया जा रहा है और जहां डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, वहां फॉगिंग भी कराई जा रही है." -डॉ. योगेंद्र मंडल, सिविल सर्जन

हॉटस्पॉट बनता जा रहा पटना: पटना में डेंगू के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. 31 अगस्त तक राजधानी में इस साल 167 मामले सामने आ चुके थे. अगस्त में ही 97 मरीज मिले, जबकि पिछले 10 दिनों में 40 नए मामलों की पुष्टि हुई है. कंकड़बाग, अशोक नगर और हनुमान नगर समेत कई इलाके हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आए हैं.