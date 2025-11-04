ETV Bharat / state

दिल्ली में डेंगू से दो लोगों की मौत, 1136 मामले दर्ज; जानें डॉक्टरों ने क्या कहा ?

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इस सीजन में डेंगू से दो मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही इस साल अब तक डेंगू से पीड़ित होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1136 पहुंच गया है. दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी की गई आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर माह में दिल्ली में डेंगू के 377 मरीज मिले. जो इस साल एक महीने में डेंगू के मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

हालांकि, पिछले साल के आंकड़ों से इस साल की तुलना करें तो डेंगू के मामलों को लेकर स्थिति संतोषजनक है. वर्ष 2024 में अक्टूबर माह में डेंगू के मरीजों की संख्या 2431 थी, जो इस साल अक्टूबर के आंकड़ों से कई गुना ज्यादा थी. अगर जोन के अनुसार डेंगू के सबसे ज्यादा मरीजों की बात करें तो सेंट्रल जोन में डेंगू के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा 125 है. इसके बाद वेस्ट जोन में 103 और फिर नजफगढ़ जोन में सर्वाधिक डेंगू के 99 मरीज मिले. बता दें कि, राजधानी दिल्ली में बारिश का मौसम खत्म होने के बाद डेंगू के मामले सामने आते रहते हैं.