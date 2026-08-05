ETV Bharat / state

मानसून में डेंगू की मार, कैसे करें बचाव, एक क्लिक में समझिये

मानसून के सीजन में जागरूकता के माध्यम से मच्छर से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है.

DENGUE CASES IN DEHRADUN
देहरादून में डेंगू के मामले (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 5, 2026 at 1:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: राजधानी देहरादून में मानसून के बीच डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डेंगू पॉजिटिव अधिकतर मामले अन्य जनपदों से हैं. देहरादून की बात करें तो 4 अगस्त को विभिन्न अस्पतालों से 396 सैंपल कलेक्ट किए गए. इनमें टीएचडीसी कॉलोनी बंजारावाला निवासी 76 वर्षीय व्यक्ति में डेंगू की पुष्टि हुई है. देहरादून के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी तक कल 13019 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं. जिसमें 49 मरीज डेंगू संक्रमित पाए गए हैं. इनमें से 26 रोजी देहरादून और 23 अन्य जिलों से हैं. सभी मरीजों में से अब तक 44 लोग रिकवर हुए हैं. पांच एक्टिव केस अलग-अलग अस्पताल में भर्ती हैं.

राहत की बात है कि अब तक डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई है. संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी को कहना है कि जिन रोगियों में डेंगू की पुष्टि हुई है इनमें से अधिकतर मरीज अन्य बीमारियों से पीड़ित थे. अस्पताल में सभी जांच करने पर ज्ञात हुआ कि इन्हें डेंगू बुखार भी है. कई रोगियों की ट्रैवल हिस्ट्री भी मिली है. स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम को लेकर वॉलिंटियर्स की सहायता से घरों में जाकर मच्छर का लारवा सर्वे, सोर्स रिडक्शन और जन जागरूकता का कार्य कर रहा है. साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के स्कूलों में सुबह प्रार्थना सभाओं में जाकर छात्र-छात्राओं को वेक्टर जनित रोगों से बचाव के संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है.

उन्हें बताया जा रहा है कि जागरूकता के माध्यम से मच्छर से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है. रविवार में स्कूलों की छुट्टी रहती है. इस दिन सरकारी संस्थान भी बंद रहते हैं. रविवार की सुबह हर कोई यह जांच ले कि उनके घरों के आसपास या फिर घर के अंदर फ्रिज के पीछे की ट्रे, गमले के नीचे की ट्रे में पानी जमा तो नहीं है यदि उसमें पानी जमा है तो पानी को तत्काल गिरा दें. कूलर के पानी को बदल दें. घरों में या छतों पर पड़े टायरों में पानी जमाना होने दें.परिसर में पानी नहीं जमा होने दें.

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वर्तमान में स्थिति सामान्य बनी हुई है. आशाओं की ओर से अभी तक 7940011 कंटेनर चेक किए गए. इनमें से 1435 कंटेनरों में लार्वा पाया गया. वॉलिंटियर्स की ओर से घर-घर जाकर सोर्स रिडक्शन का काम किया जा रहा है. अभी तक 5961 हाउस पॉजिटिव पाए गए हैं. 2482373 तीन कंटेनर चेक किए गए हैं. इनमें से 7506 कंटेनर पॉजिटिव निकले हैं.

पढे़ं- क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून अब सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि हेल्थ इमरजेंसी बन गया है, जानें कैसे?

पढे़ं- भारत में पहली डेंगू वैक्सीन को मंजूरी, जापान की बायोफार्मास्युटिकल कंपनी का टीका

TAGGED:

देहरादून में डेंगू के मामले
स्वास्थ्य विभाग डेंगू तैयारी
DENGUE CASES IN DEHRADUN
HEALTH DEPARTMENT DENGUE
DENGUE CASES IN DEHRADUN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.