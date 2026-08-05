ETV Bharat / state

मानसून में डेंगू की मार, कैसे करें बचाव, एक क्लिक में समझिये

देहरादून: राजधानी देहरादून में मानसून के बीच डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डेंगू पॉजिटिव अधिकतर मामले अन्य जनपदों से हैं. देहरादून की बात करें तो 4 अगस्त को विभिन्न अस्पतालों से 396 सैंपल कलेक्ट किए गए. इनमें टीएचडीसी कॉलोनी बंजारावाला निवासी 76 वर्षीय व्यक्ति में डेंगू की पुष्टि हुई है. देहरादून के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी तक कल 13019 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं. जिसमें 49 मरीज डेंगू संक्रमित पाए गए हैं. इनमें से 26 रोजी देहरादून और 23 अन्य जिलों से हैं. सभी मरीजों में से अब तक 44 लोग रिकवर हुए हैं. पांच एक्टिव केस अलग-अलग अस्पताल में भर्ती हैं.

राहत की बात है कि अब तक डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई है. संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी को कहना है कि जिन रोगियों में डेंगू की पुष्टि हुई है इनमें से अधिकतर मरीज अन्य बीमारियों से पीड़ित थे. अस्पताल में सभी जांच करने पर ज्ञात हुआ कि इन्हें डेंगू बुखार भी है. कई रोगियों की ट्रैवल हिस्ट्री भी मिली है. स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम को लेकर वॉलिंटियर्स की सहायता से घरों में जाकर मच्छर का लारवा सर्वे, सोर्स रिडक्शन और जन जागरूकता का कार्य कर रहा है. साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के स्कूलों में सुबह प्रार्थना सभाओं में जाकर छात्र-छात्राओं को वेक्टर जनित रोगों से बचाव के संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है.

उन्हें बताया जा रहा है कि जागरूकता के माध्यम से मच्छर से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है. रविवार में स्कूलों की छुट्टी रहती है. इस दिन सरकारी संस्थान भी बंद रहते हैं. रविवार की सुबह हर कोई यह जांच ले कि उनके घरों के आसपास या फिर घर के अंदर फ्रिज के पीछे की ट्रे, गमले के नीचे की ट्रे में पानी जमा तो नहीं है यदि उसमें पानी जमा है तो पानी को तत्काल गिरा दें. कूलर के पानी को बदल दें. घरों में या छतों पर पड़े टायरों में पानी जमाना होने दें.परिसर में पानी नहीं जमा होने दें.