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मध्य प्रदेश के मंत्री पर कार्रवाई की इनसाइड स्टोरी, जीतू पटवारी ने मोहन यादव को लिखा पत्र

मंत्री लखन पटेल से पशुपालन विभाग छीनने की वजहों में एक प्रमुख वजह गौशालाओं की जमीन से जुड़ी भी बताई जा रही है. दरअसल, गौशालाओं के लिए 125 एकड़ जमीन के आवंटन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के मामले में कथित सौदेबाजी की शिकायत की बातें भी सामने आई थी. बताया जा रहा है यह शिकायत केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तक पहुंची थी. उधर इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है.

भोपाल : मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री लखन पटेल से पशुपालन विभाग छीने जाने की वजहें लगातार सामने आ रही हैं. मंत्री लखन पटेल से महत्वपूर्ण विभाग छीनकर उन्हें सबसे छोटा आनंद विभाग सौंपे जाने पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं. मंत्री लखन पटेल के पास जो आनंद विभाग बचा है, उसका सालाना बजट मुश्किल से 12 करोड़ रु ही है. आमतौर पर यह विभाग मंत्रियों के पास अतिरिक्त विभाग के रूप में रहा है. इस बीच मंत्री लखन पटेल से पशुपालन विभाग लिए जाने की कई संभावित वजहों के चर्चे हैं. हैरानी की बात तो ये है कि बीजेपी के मंत्री पर हुई इस कार्रवाई पर कांग्रेस भी इंटरेस्ट दिखा रही है.

मध्यप्रदेश में सहकारी दुग्ध संघ को मजबूत करने की दिशा में केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के निगरानी में काम चल रहा था. अप्रेल 2025 में केन्द्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ही मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक बड़ा सहकारिता अनुबंध हुआ था. इस साझेदारी के तहत मध्प्रदेश में 5 सालों में 3000 नई दुग्ध समितियां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया. अनुबंध के तहत प्रदेश की छह दुग्ध संघों के प्रबंधन को एनडीडीबी को सौंपने में अनावश्यक रूप से देरी की गई. इसकी शिकायतें केन्द्रीय सहकारिता विभाग की बैठक के दौरान अमित शाह तक पहुंची.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग द्वारा की गई समीक्षा बैठक में भी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के डेयरी प्रोजेक्ट में प्रगति न दिखाई देने को लेकर नाराजगी जताई गई थी. लेकिन इसके बाद भी इससे जुड़े कामों में तेजी दिखाई नहीं दी.

लखन पटेल से विभाग छीनकर अपने पास रखने पर सीएम पर सवाल. (Etv Bharat)

गौशालाओं को लेकर लापरवाही करना पड़ा भारी?

इसके अलावा सड़क पर बड़ी संख्या में घूम रहे बेसहारा गौवंश के लिए बड़ी स्वावलंबी गौलाशालाओं को खोलने का निर्णय लिया गया. ऐसी ही 125 एकड़ भूमि पर निर्मित होने वाली गौशाला खोलने के लिए जमीन आवंटन की एलओआई यानी लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया जाना था, लेकिन इनको जारी करने में कथित रूप से लेनदेन की शिकायतें भी पहुंची. आरोप लगे कि गौशालाओं का संचालन कुछ अपात्रों को सौंपा गया, जबकि कई पात्र संस्थाओं की अनदेखी की गई. हालांकि इस मामले में पूर्व में एक अधिकारी पर कार्रवाई की गई.

पहली बार के मंत्री लखन पटेल को नहीं लगी भनक

बताया जा रहा है कि दिल्ली तक शिकायत पहुंचने के बाद मंत्री से विभाग लिए जाने का घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि मंत्री को इसकी भनक तक नहीं लग सकी. मंगलवार रात दिल्ली से सीधे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास फोन पहुंचा. इसके बाद रात में ही मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मुख्य सचिव को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा गया. आनन-फानन में नोटिफिकेशन तैयार हुआ है और राज्यपाल ने भी इसको अपनी मंजूरी दे दी.

कांग्रेस ने साधा सरकार पर निशाना, पटवारी ने लिखा पत्र

उधर मंत्री लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस लिए जाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्र लिखकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए है. सीएम को लिखे पत्र में जीतू पटवारी ने लिखा, '' यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मुख्यमंत्री ने गौ-पालन एवं पशुपालन विभाग अपने पास रखने का निर्णय लिया है. लोकतंत्र में विभाग बदलना मुख्यमंत्री का अधिकार है, लेकिन जनता यह भी जानना चाहती है कि क्या विभाग बदलने से व्यवस्था भी बदलेगी? मुख्यमंत्री के पास पहले से ही अनेक महत्वपूर्ण विभाग हैं. दुर्भाग्य यह है कि जिन विभागों की जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री के पास है, वे भी जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं. अब जब पशुपालन विभाग भी आपने अपने पास ले लिया है, तो प्रदेश के किसान, पशुपालक और गौ-भक्त यह पूछने को विवश हैं कि क्या इस विभाग का भविष्य भी बाकी विभागों जैसा ही होगा?''

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जीतू पटवारी ने आगे कहा, '' बीजेपी ने सालों से गाय को अपनी राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बनाया, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश का गोवंश सबसे अधिक उपेक्षित है. सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि पिछले दो वर्षों में बेसहारा गोवंश से जुड़े 237 सड़क हादसे हुए, जिनमें 94 लोगों की मृत्यु और 133 लोग घायल हुए. यह आंकड़ा प्रशासनिक विफलता का दस्तावेज है.''

क्या सीएम ने केवल फाइल में जोड़ने के लिए विभाग रखा? : पटवारी

जीतू पटवारी ने कहा, '' सरकार ने स्वीकार किया है कि एक गौशाला में एक गोवंश के पालन पर प्रतिदिन लगभग ₹70 का व्यय आता है, जबकि अनुदान इससे काफी कम है. ऐसे में गौशालाओं के संचालकों और गोवंश दोनों की स्थिति का अनुमान सहज लगाया जा सकता है. यदि मुख्यमंत्री ने यह विभाग सिर्फ फाइलों में जोड़ने के लिए अपने पास रखा है, तो इससे प्रदेश का कोई भला नहीं होगा.''