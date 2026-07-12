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IMS BHU में 39 नर्सिंग स्टाफ के डिमोशन से हड़कंप; बिना कारण बताए डिमोशन का आरोप

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सबसे सुंदर लाल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग से जुड़े स्टाफ की तैनाती है.

IMS BHU में 39 नर्सिंग स्टाफ के डिमोशन से हड़कंप.
IMS BHU में 39 नर्सिंग स्टाफ के डिमोशन से हड़कंप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 9:53 AM IST

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वाराणसी: IMS BHU में सीनियर नर्सिंग से 39 लोगों का डिमोशन कर दिया गया है. इसके लिए नियमों के हिसाब से चीजों का पालन करके कार्रवाई की गई है. इसके बाद नर्सिंग स्टाफ नर्स पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठने शुरू कर दिए हैं. आरोप है कि बिना कोई कारण बताए सभी का डिमोशन हुआ है. इसकी शिकायत कुलपति, कुल सचिव सहित अन्य अधिकारियों से भी की गई है.

IMS BHU के निर्देशक प्रो. एसएम संखवार का कहना है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिली है, यदि ऐसे प्रकरण है तो नर्सिंग ऑफिसर्स की ओर से किसी तरह का कोई प्रत्यावेदन मिलने पर नियमानुसार जो भी उचित होगा, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सबसे सुंदर लाल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग से जुड़े स्टाफ की तैनाती है. इसमें नर्सिंग ऑफिसर्स के प्रमोशन की सूची 3 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय के कुल सचिव कार्यालय की तरफ से जारी की गई थी.

इसमें 195 लोगों को नर्सिंग ऑफिसर से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पद पर प्रमोशन दिया गया था. इसके बाद कुछ नर्सिंग अफसरों में पदोन्नति प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए एससी एसटी आयोग से शिकायत की थी.

शिकायत के बाद आयोग ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को आदेश जारी करते हुए आरक्षण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिए थे. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 27 मई 2026 को पदोन्नति समिति की दोबारा बैठक की थी. बैठक में 22 जून को संशोधित पदोन्नति सूची जारी की गई है.

इस सूची के जारी होने के बाद ही यह मामला सामने आया है. इस मामले में नर्सिंग ऑफिसर्स का कहना है कि 22 जून 2026 को जारी संशोधित पदोन्नति सूची में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के स्थापित नियमों और वैधानिक रोस्टर प्रणालियों की घोर अनदेखी की गई है.

नर्सिंग संवर्ग ने स्पष्ट किया है कि इस दोषपूर्ण पदोन्नति सूची के विरुद्ध विश्ववि‌द्यालय के कुलपति एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को आधिकारिक ज्ञापन सौंपकर विसंगतियों के तत्काल निवारण की मांग की गई है.

कर्मचारियों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि जब तक इस पूरी प्रक्रिया की किसी उच्च स्तरीय निष्पक्ष समिति से जांच नहीं हो जाती, तब तक वर्तमान पदोन्नति सूची के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए.

यदि विश्ववि‌द्यालय प्रशासन समय रहते नियमों के दायरे में सूची को संशोधित नहीं करता है, तो कर्मचारी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय की शरण में जाने और चरणबद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्ववि‌द्यालय प्रशासन की होगी.

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