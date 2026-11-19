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बिठुड़ा में अवैध शराब की बिक्री के विरोध में उतरे ग्रामीण, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन ( ETV Bharat Kuchamancity )

कुचामनसिटी: जिले के बिठुड़ा गांव में अवैध शराब की बिक्री और शराबियों के बढ़ते उत्पात के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश नजर आने लगा है. गांव में शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने और अवैध शराब की दुकान को बंद करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को गांव के ग्रामीण महिला-पुरुष एकत्रित होकर डीडवाना पहुंचे. यहां ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर अवधेश मीणा के नाम ज्ञापन सौंपकर गांव में संचालित शराब की दुकान को तत्काल बंद करवाने तथा गांव में पूर्ण शराबबंदी की मांग की.

जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने कहा कि बिठुड़ा गांव के लोगों ने एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मुख्य आबादी के बीच मंदिर और स्कूल के पास अवैध रूप से शराब की दुकान संचालित की जा रही है, जबकि नियमानुसार स्कूल व धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए. इस मामले को आबकारी विभाग को भेजा गया है. इस तरह का मामला अगर है तो जल्द कार्रवाई की जाएगी.