बिठुड़ा में अवैध शराब की बिक्री के विरोध में उतरे ग्रामीण, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन
ग्रामीणों का कहना था कि अवैध शराब की बिक्री से गांव में झगड़े फसाद बढ़ गए हैं.
Published : November 19, 2026 at 6:02 PM IST
कुचामनसिटी: जिले के बिठुड़ा गांव में अवैध शराब की बिक्री और शराबियों के बढ़ते उत्पात के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश नजर आने लगा है. गांव में शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने और अवैध शराब की दुकान को बंद करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को गांव के ग्रामीण महिला-पुरुष एकत्रित होकर डीडवाना पहुंचे. यहां ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर अवधेश मीणा के नाम ज्ञापन सौंपकर गांव में संचालित शराब की दुकान को तत्काल बंद करवाने तथा गांव में पूर्ण शराबबंदी की मांग की.
जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने कहा कि बिठुड़ा गांव के लोगों ने एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मुख्य आबादी के बीच मंदिर और स्कूल के पास अवैध रूप से शराब की दुकान संचालित की जा रही है, जबकि नियमानुसार स्कूल व धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए. इस मामले को आबकारी विभाग को भेजा गया है. इस तरह का मामला अगर है तो जल्द कार्रवाई की जाएगी.
ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि गांव में मुख्य आबादी के बीच मंदिर और स्कूल के पास अवैध रूप से शराब की दुकान संचालित की जा रही है, जबकि नियमानुसार स्कूल व धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए. इसके बावजूद गांव में शराब की बिक्री होने से स्थानीय लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नानी देवी और कंवर राज सिंह आदि ग्रामीणों का कहना था कि शराब की दुकान के चलते गांव का माहौल खराब हो रहा है. शराब पीकर उत्पात मचाने और आए दिन विवाद करने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. इसका सबसे ज्यादा असर गांव की महिलाओं और परिवारों पर पड़ रहा है.
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ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए शराब की दुकान की जांच करवाने, अवैध शराब की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने और दुकान को गांव से हटवाने की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीणों की ओर से बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा.