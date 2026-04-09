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BHU में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का प्रदर्शन; नौकरी नियमित करने की मांग

BHU में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का प्रदर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने एमपी थिएटर ग्राउंड से सेंट्रल ऑफिस तक जुलूस निकाला. इस दौरान सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे. प्रदर्शनकारियों ने कनिष्ठ परीक्षा भर्ती रोकने की मांग की है. उनका कहना है कि पहले हम लोगों को नियमित करें, इसके बाद परीक्षा कराएं. अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे. कर्मचारियों का साफ कहना है कि 3 हजार पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जबकि 1300 कर्मचारी डेली वेज या संविदा पर हैं, तो पहले हमें नियमित किया जाना चाहिए. नौकरी नियमित करने की मांग. (Video Credit: ETV Bharat) संविदाकर्मी कंचन लता राय ने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1300 संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं. हमारी मांग है कि हमें नियमित किया जाए. हम लोग पिछले कई सालों से मांग कर रहे है. हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है.