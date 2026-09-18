श्रावस्ती में सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन; कार की टक्कर से साइकिल सवार की मौत, चालक मौके से फरार
सीओ आलोक कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटना में शामिल कार चालक की तलाश की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 4:25 PM IST
श्रावस्ती : जमुनहा-बहराइच मार्ग पर बंजारनपुरवा गांव के पास गुरुवार देर शाम कार की साइकिल सवार फेरीवाले से टक्कर हो गई. भीषण हादसे में उसकी मौके पर मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन के कारण आवागमन बाधित रहा.
गिरंट थाना प्रभारी महिमा नाथ उपाध्याय ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है. परिजनों के मुताबिक, हरदत्तनगर गिरंट थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोहरवा के मजरा कलन्द्रीपुरवा निवासी रिजवान उर्फ छुहारा (28) गुरुवार शाम साइकिल से फेरी का सामान बेचकर घर लौट रहा था. इस दौरान बंजारनपुरवा गांव के पास तेज रफ्तार कार ने उसकी साइकिल में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि रिजवान की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया.
घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. कार चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर बदला चौकी का घेराव करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूचना पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ. परिजनों के अनुसार, रिजवान फेरी लगाकर परिवार का भरण-पोषण करता था. रिजवान के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है.
मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार को कब्जे में ले लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सीओ आलोक कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटना में शामिल कार चालक की तलाश की जा रही है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
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