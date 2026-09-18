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श्रावस्ती में सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन; कार की टक्कर से साइकिल सवार की मौत, चालक मौके से फरार

श्रावस्ती में सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन ( Photo credit: ETV Bharat )