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घटिया निर्माण पर हुआ एक्शन,डिप्टी सीएम के निर्देश पर चला जेसीबी, नगरपालिका अध्यक्ष की कार्रवाई

कबीरधाम : कबीरधाम में पिलारी नहर गौरव पथ निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर मिली शिकायत के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. मोहल्लेवासियों ने निर्माण कार्य में अनियमितता और निर्धारित एस्टीमेट से विपरीत काम किए जाने की शिकायत डिप्टी सीएम विजय शर्मा से की थी. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश चंद्रवंशी अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और जांच कराई.

मानकों के अनुरुप नहीं हो रहा था निर्माण

जांच के दौरान पाया गया कि सड़क किनारे बनाई जा रही नाली का निर्माण तय मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था. निर्माण की गुणवत्ता भी बेहद खराब पाई गई.इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने मौके पर ही जेसीबी मंगवाकर निर्माणाधीन नाली को ध्वस्त करवा दिया. इस कार्रवाई से निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार और संबंधित लोगों में हड़कंप मच गया.