ETV Bharat / state

घटिया निर्माण पर हुआ एक्शन,डिप्टी सीएम के निर्देश पर चला जेसीबी, नगरपालिका अध्यक्ष की कार्रवाई

कबीरधाम में घटिया निर्माण की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई है.डिप्टी सीएम के निर्देश पर निर्माण कार्य पर जेसीबी चलवाई गई है.

JCB run in kabirdham
घटिया निर्माण पर हुआ एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 23, 2026 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कबीरधाम : कबीरधाम में पिलारी नहर गौरव पथ निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर मिली शिकायत के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. मोहल्लेवासियों ने निर्माण कार्य में अनियमितता और निर्धारित एस्टीमेट से विपरीत काम किए जाने की शिकायत डिप्टी सीएम विजय शर्मा से की थी. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश चंद्रवंशी अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और जांच कराई.

मानकों के अनुरुप नहीं हो रहा था निर्माण
जांच के दौरान पाया गया कि सड़क किनारे बनाई जा रही नाली का निर्माण तय मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था. निर्माण की गुणवत्ता भी बेहद खराब पाई गई.इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने मौके पर ही जेसीबी मंगवाकर निर्माणाधीन नाली को ध्वस्त करवा दिया. इस कार्रवाई से निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार और संबंधित लोगों में हड़कंप मच गया.

JCB run in kabirdham
नगरपालिका ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
घटिया निर्माण पर हुआ एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिस इंजीनियर की देखरेख में यह कार्य हो रहा था, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नाली का निर्माण एक समान स्तर पर और निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही किया जाए, अन्यथा आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी-चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी, अध्यक्ष नपा

Demolition of drain under construction
खामी मिलने पर निर्माणाधीन नाली तुड़वाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है. उनका कहना है कि वे लंबे समय से घटिया निर्माण की शिकायत कर रहे थे, लेकिन अब जाकर उनकी बात सुनी गई है.लोगों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन की इस सख्ती के बाद आगे सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएंगे.नगर पालिका प्रशासन ने भी संकेत दिए हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.



पीएम श्री स्कूल में टीचर बनने का मौका, सिर्फ इंटरव्यू पास करके पाएं मोटी सैलरी, जानिए कहां करना होगा आवेदन

रिटायर्ड फौजी ने युवक पर चलाई गोली, घर पर कर रहे थे पथराव, युवक गंभीर आरोपी अरेस्ट

सीमेंट फैक्ट्री में नाबालिग के साथ बर्बरता, आरोपी गार्ड अरेस्ट, मंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

TAGGED:

JCB ON INSTRUCTIONS OF DEPUTY CM
ACTION TAKEN ON SHODDY WORK
घटिया निर्माण
गौरव पथ
DEMOLITION OF DRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.