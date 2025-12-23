ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी बर्खास्त आरएसी जवान के घर को ध्वस्त करने की कवायद शुरू

आरोपी के मकान पर चस्पा नोटिस ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: बर्खास्त आरएसी के जवान रामभरोसी उर्फ राजेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा बसेड़ी थाना इलाके की नाबालिग को नौकरी का झांसा देकर घर में बुलाकर दुष्कर्म के प्रयास मामले में पुलिस और प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है. नगर परिषद प्रशासन ने पोखर कॉलोनी स्थित आरोपी के मकान को बिना कन्वर्जन का बताते हुए ध्वस्त करने का नोटिस चस्पा किया है. आरोपी द्वारा मकान को ध्वस्त नहीं करने पर नगर परिषद प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया जाएगा. नोटिस में राजस्थान नगर परिषद् अधिनियम 2009 की धारा 182, 194 और 245 का उल्लेख किया गया है. इन धाराओं के तहत यह कृत्य दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें कारावास और जुर्माने दोनों का प्रावधान है. परिषद ने आरोपी को तीन दिन के भीतर स्वयं निर्माण ध्वस्त करने और स्वामित्व, भू-उपयोग परिवर्तन या निर्माण स्वीकृति संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. जवाब न मिलने पर परिषद ने चेतावनी दी है कि वह अपने स्तर पर निर्माण को ध्वस्त करेगी और इसका खर्च आरोपी से वसूला जाएगा. इसके अतिरिक्त, आरोपी के खिलाफ एफआईआर या अभियोजन भी प्रस्तुत किया जाएगा. पढ़ें: धौलपुर में बर्खास्त आरएसी जवान पर नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, कॉलोनी में हंगामा