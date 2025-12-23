नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी बर्खास्त आरएसी जवान के घर को ध्वस्त करने की कवायद शुरू
नगर परिषद के नोटिस में लिखा है कि निर्माण स्वयं ध्वस्त नहीं किया गया, तो परिषद अपने स्तर पर निर्माण ध्वस्त करेगा.
Published : December 23, 2025 at 8:31 PM IST
धौलपुर: बर्खास्त आरएसी के जवान रामभरोसी उर्फ राजेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा बसेड़ी थाना इलाके की नाबालिग को नौकरी का झांसा देकर घर में बुलाकर दुष्कर्म के प्रयास मामले में पुलिस और प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है. नगर परिषद प्रशासन ने पोखर कॉलोनी स्थित आरोपी के मकान को बिना कन्वर्जन का बताते हुए ध्वस्त करने का नोटिस चस्पा किया है. आरोपी द्वारा मकान को ध्वस्त नहीं करने पर नगर परिषद प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया जाएगा.
नोटिस में राजस्थान नगर परिषद् अधिनियम 2009 की धारा 182, 194 और 245 का उल्लेख किया गया है. इन धाराओं के तहत यह कृत्य दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें कारावास और जुर्माने दोनों का प्रावधान है. परिषद ने आरोपी को तीन दिन के भीतर स्वयं निर्माण ध्वस्त करने और स्वामित्व, भू-उपयोग परिवर्तन या निर्माण स्वीकृति संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. जवाब न मिलने पर परिषद ने चेतावनी दी है कि वह अपने स्तर पर निर्माण को ध्वस्त करेगी और इसका खर्च आरोपी से वसूला जाएगा. इसके अतिरिक्त, आरोपी के खिलाफ एफआईआर या अभियोजन भी प्रस्तुत किया जाएगा.
यह है मामला: गत 15 दिसंबर को कोतवाली थाना इलाके में पोखर कॉलोनी निवासी रामभरोसी ने नौकरी का झांसा देकर बसेड़ी थाना इलाके की 16 साल की लड़की को घर पर बुला लिया था. घर में बंद कर आरोपी ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी. नाबालिग की चीख-पुकार सुनकर कॉलोनी के लोग आरोपी के घर पर पहुंचे. कॉलोनी के लोगों ने आरोपी के चंगुल से नाबालिग को मुक्त करा लिया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया. तत्कालीन समय पर इस घटना ने काफी तूल पकड़ा था. तत्कालीन समय पर कॉलोनी के लोगों ने आरोपी के परिजनों के साथ मारपीट भी की थी।
पुलिस ने 10000 का इनाम किया घोषित: इस घटनाक्रम के बाद आरोपी रामभरोसी उर्फ राजेंद्र सिंह सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने 10000 रुपए का इनाम घोषित किया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ तत्कालीन समय पर मुकदमा दर्ज कर लिया था. आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कई टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. आरोपी को गिरफ्तार कर इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी. आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर इनाम घोषित कर दिया है.