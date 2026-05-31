दिल्ली: शालीमार बाग में सुबह-सुबह चला बुलडोजर, टूटे 150 आशियाने; स्थानीय लोगों में चिंता
शालीमार बाग इलाके में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत करीब 150 मकानों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है.
Published : May 31, 2026 at 11:32 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में रविवार सुबह से ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया. नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत करीब 150 मकानों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है. अप्रैल माह की शुरुआत में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने शालीमार बाग इलाके में एक सार्वजनिक सड़क को चौड़ा करने के लिए डिमोलिशन की अनुमति दे दी थी. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने वहां के 98 निवासियों को 30 मई तक अपना परिसर खाली करने का आदेश भी दे दिया था.
इलाके में भारी पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में डेमोलिशन शुरू किया गया. इस कार्रवाई को लेकर इलाके में तनावपूर्ण माहौल है और प्रभावित परिवारों में चिंता साफ देखी जा सकती है. जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई आउटर रिंग रोड से आजादपुर मंडी को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क के चौड़ीकरण के लिए की जा रही है. इस परियोजना के तहत संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से आजादपुर मंडी तक सीधा संपर्क मार्ग विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए रास्ते में आने वाले करीब 150 मकानों को हटाया जाना तय किया गया था.
प्रशासन ने प्रभावित लोगों को पहले ही नोटिस जारी कर 30 मई तक मकान खाली करने के निर्देश दिए थे. कई परिवारों ने समय रहते अपने घर खाली कर दिए और सामान भी निकाल लिया. हालांकि कुछ घरों में अभी भी लोगों का सामान मौजूद बताया जा रहा है.
VIDEO | Demolition drive underway in Shalimar Bagh, North West Delhi, with heavy security deployment and paramilitary forces alongside Delhi Police personnel stationed in the area.— Press Trust of India (@PTI_News) May 31, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/EndtL6cfRl
स्थानीय निवासियों को राहत नहीं
स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की राहत न मिल सकी. इसके बाद प्रशासन ने तय समय सीमा समाप्त होने पर रविवार सुबह डिमोलिशन अभियान शुरू कर दिया.इलाके में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती की गई है. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सार्वजनिक हित और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए की जा रही है. एक तरफ सड़क चौड़ीकरण और विकास परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वर्षों से बसे परिवार अपने आशियाने टूटते देख भावुक नजर आए अब देखना इस बात पर है कि यह पूरी कार्रवाई कितने समय में संपन्न होती है और प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है.
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