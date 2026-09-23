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दिल्ली के शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन, मदीना मस्जिद का हिस्सा भी गिराया गया; इमाम बोले - कुरान तक निकालने नहीं दी

शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन ( PTI )