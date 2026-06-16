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दिल्ली: कालिंदी कुंज यमुना किनारे पर 300 से ज्यादा झुग्गियों पर चला बुलडोजर, इलाके में तनाव

राजधानी दिल्ली में मानसून आने को है और मानसून आने से पहले यमुना किनारे अक्सर दिल्ली में बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है. इस बार दिल्ली सरकार के द्वारा मानसून से पहले यमुना किनारे अवैध रूप से बने मकान और झुग्गियों पर करवाई देखने को मिल रहा है. इसी करी में आज दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित प्रधान गार्डन में 300 से ज्यादा अवैध बनी झुग्गियों पर नगर निगम के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, जहां इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद दिखाई दिए.

नई दिल्ली: दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में नगर निगम के द्वारा आज अवैध रूप से बनाए गए सैंकड़ो झुग्गियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है. इस दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान इलाके में तैनात किए गए थे, जहां लोगों के द्वारा नगर निगम को विरोध का भी सामना करना पड़ा. हालांकि पुलिस फोर्स की तैनाती की वजह से बुलडोजर की कार्रवाई संपन्न हुई. नगर निगम के द्वारा यमुना किनारे ओ-जोन के दायरे में आने वाले सभी अवैध मकान और झुग्गियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है.

नगर निगम की इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय महिला कमलेश के भी मकान को तोड़ा गया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग 2017 में यहां पर घर बनाए थे. ₹6000 प्रति गज के हिसाब से हमने जमीन खरीदा था, उस समय हम लोगों को पता नहीं था कि यह ओ-जोन के दायरे में आता है. हम लोगों को जिसने जमीन बेचा, वह हम लोगों के साथ धोखा किया है. हम लोग इस जमीन को खरीदने के बाद कर्ज में आ गए हैं और आज हम लोगों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है. दो दिन पहले हम लोगों को घर खाली करने का नोटिस मिला था. आज सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला और घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई.

इलाके में तनाव, पीडि़त लोग परेशान

पीड़ित अक्षरा बताती है कि हम लोग यहां पिछले 10 साल से रह रहे थे, अब हमारे मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई है. हम लोग कहां जाए, छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैं बीमार रहती हूं, प्रशासन उन लोगों को नहीं पकड़ती, जिन लोगों ने हमें यहां बसाया था, पैसे लेकर आज हम लोगों के घर पर कार्रवाई की गई है, हम लोग बेघर हो गए हैं.

बता दें कि नगर निगम के द्वारा प्रधान गार्डन में अवैध रूप से बनाए गए झुग्गियों पर नोटिस दिया गया था, जहां आज दिए गए समय के अनुसार बुलडोजर की कार्रवाई की गई है क्योंकि यह सब क्षेत्र यमुना किनारे बसा हुआ है, जहां से यमुना महज 300 मीटर की दूरी पर बहती है. यहां ओ-जोन लागू है, इसके बावजूद लोग यहां पर गलत तरीके से रह रहे थे, जिन पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है.

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