ETV Bharat / state

बनारस की दालमंडी में ध्वस्तीकरण शुरू, फोर्स की मौजूदगी में दुकानों पर चला हथौड़ा, 181 मकान टूटेंगे

जिन्हें मुआवजा मिला, उनके दुकान गिराए गएः एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने बताया कि दाल मंडी में जिन लोगों को मुआवजा दिया गया है. बैनामा की कार्रवाई पूरी की गई है, उन लोगों के ही भवनों को तोड़ा जा रहा है. अब तक तीन से चार लोगों ने मुआवजा ले लिया है. उन्होंने बताया कि जो भी भवन मालिक है उनको ही मुआवजा दिया जा रहा है. जिन किरायदारों ने रजिस्ट्रेशन के बाद प्लॉट लेकर कंस्ट्रक्शन कराया है तो उनको कंस्ट्रक्शन का मुआवजा दिया जा रहा है.

वाराणसी: श्री काशी विश्वनाथ धाम तक सुगम रास्ता बनाने के लिए दालमंडी इलाके में ध्वस्तीकरण बुधवार से शुरू हो गया है. भारी फोर्स और अधिकारियों की मौजूदगी में मार्केट के शुरुआत में बनी पुरानी दुकानों को हथौड़े से तोड़ा जा रहा है. क्योंकि गली सकरी होने के कारण यहां बुडजोर पहुंचना मुश्किल है. बीते दिनों सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद वाराणसी प्रशासन की ओर से दाल मंडी का पहले सर्वे किया गया और फिर निशानदेही की गई. दाल मंडी में 650 मीटर लंबी सड़क तैयार की जाएगी.

प्रवेश द्वार पर स्थित दुकानें तोड़ींः एडीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि दालमंडी में चौड़ीकरण का काम आज से शुरू हो गया है. शुरुआत में एंट्रेंस पर पुरानी दुकानें तोड़ी जा रही हैं. अभी मकान नहीं तोड़े जा रहे हैं. अगले चरण में मकानों पर कार्रवाई की जाएगी. इस गली में अभी जेसीबी का प्रवेश मुश्किल है, इसलिए हथौड़े और ड्रिल मशीनों से दुकानें तोड़ी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे लोगों को मुआवजा मिलेगा, वैसे-वैसे चरणबद्ध तरीके से काम आगे बढ़ेगा.

100 जवान सुरक्षा में तैनातः एडीसीपी गौरव वंशवाल ने बताया कि सुरक्षा के बाबत एक संयुक्त टीम यहां लगाई गई है, जो इस कार्रवाई को प्रारंभ की है. 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां तैनात किए गए हैं, एक कंपनी आएफ की यहां पर है.पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है. पूरे एरिया का सर्विलांस कर लिया गया है, उसके बाद यहां पर ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है. सभी कार्य न्याय प्रक्रिया को फॉलो करके किया जा रहा है.यदि कोई भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बीच में अड़चन डालता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

दालमंडी (ETV Bharat)

215 करोड़ का है प्रोजेक्टः गौरतलब हो कि दाल मंडी प्रोजेक्ट लगभग 215 करोड़ का है. इसके तहत 181 भवनों को चिह्नित कर नोटिस दिया गया है. दाल मंडी में लगभग 650 मीटर लंबी सड़क तैयार की जाएगी. जिसकी चौड़ाई 60 फीट होगी, इसमें 30 फीट की सड़क होगी 15 फीट के दोनों तरफ फुटपाथ तैयार किए जाएंगे. इसे आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा. इसे तैयार करने का उद्देश्य बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचाने के लिए श्रद्धालुओं को लेकर के एक अलग रास्ता तैयार करना है, जिससे कि भक्तों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और सुगमता से हर श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंच सके. इसके साथ यहां पर टूरिस्ट कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा. स्थानीय उत्पादों को एक बड़ा बाजार देने की भी मंशा है, जिसमें हथकरघा हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद को प्रमोट किया जाएगा.

दालमंडी का इतिहास. (ETV Bharat Gfx)

इसे भी पढ़ें-'बनारस के 190 मकान खाली करो', लाल निशान लगा क्यों दी चेतावनी, जानिए वजह