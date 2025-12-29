बहराइच में गरजा सीएम योगी का बुलडोजर; सरकारी जमीन पर बनीं 10 दुकानें और पक्का निर्माण ध्वस्त
एसडीएम ने कहा-सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
बहराइच: इंडो-नेपाल बॉर्डर पर एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है. दो गांवों में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया. जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस व राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही. एसडीएम ने कहा कि सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह अभियान लगातार ऐसे ही जारी रहेगा.
पहली कार्रवाई नानपारा तहसील के दुविधापुर गांव में हुई. सरकारी जमीन पर सीताराम व छीटन ने अवैध रूप कब्जा कर रखा था. इसी के साथ उस पर पक्का निर्माण करा रखा था. इसकी शिकायत जिला प्रशासन को लगातार मिल रही थी.
वहीं, लालबोझी ग्राम में सड़क किनारे सरकारी तालाब पर माझोबा भुलौरा निवासी छोटकन खां ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था. उस पर 10 पक्की दुकानों को भी बनवा लिया था. गांव के रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की थी.
दोनों मामलों में एसडीएम नानपारा मोनालिसा जौहरी ने इसकी जांच कराई, तो सभी शिकायतें सही निकलीं. जिस पर रविवार को अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा. देखते ही देखते अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया. वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया.
