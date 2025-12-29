ETV Bharat / state

बहराइच में गरजा सीएम योगी का बुलडोजर; सरकारी जमीन पर बनीं 10 दुकानें और  पक्का निर्माण ध्वस्त

एसडीएम ने कहा-सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

गरजा सीएम योगी का बुलडोजर
गरजा सीएम योगी का बुलडोजर (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 8:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच: इंडो-नेपाल बॉर्डर पर एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है. दो गांवों में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया. जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस व राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही. एसडीएम ने कहा कि सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह अभियान लगातार ऐसे ही जारी रहेगा.

पहली कार्रवाई नानपारा तहसील के दुविधापुर गांव में हुई. सरकारी जमीन पर सीताराम व छीटन ने अवैध रूप कब्जा कर रखा था. इसी के साथ उस पर पक्का निर्माण करा रखा था. इसकी शिकायत जिला प्रशासन को लगातार मिल रही थी.

वहीं, लालबोझी ग्राम में सड़क किनारे सरकारी तालाब पर माझोबा भुलौरा निवासी छोटकन खां ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था. उस पर 10 पक्की दुकानों को भी बनवा लिया था. गांव के रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की थी.

दोनों मामलों में एसडीएम नानपारा मोनालिसा जौहरी ने इसकी जांच कराई, तो सभी शिकायतें सही निकलीं. जिस पर रविवार को अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा. देखते ही देखते अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया. वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार; लखनऊ-बहराइच में नारेबाजी, विपक्ष पर बरसे CM योगी, बोले- आपकी जुबान सिल चुकी है

यह भी पढ़ें: बहराइच में गरजा सीएम योगी का बुलडोजर; सरकारी जमीन पर बनीं 10 दुकानें ध्वस्त, SDM बोलीं-अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं

TAGGED:

BAHRAICH 10 SHOPS DEMOLISHED
GOVERNMENT LAND DEMOLITION
SDM MONALISA BULLDOZER ACTION
BAHRAICH NEWS
BULLDOZE RUN IN BAHRAICH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.