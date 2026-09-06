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साढ़े तीन साल में तीन शिक्षा मंत्रियों का निधन: झारखंड की राजनीति में एक दुखद संयोग

रांची: झारखंड की राजनीति में यह एक बेहद दुखद संयोग ही कहा जाएगा कि वर्ष 2023 से अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के अलग-अलग कार्यकालों में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले तीन मंत्रियों का असामयिक निधन हो चुका है. ये तीन नाम हैं - जगरनाथ महतो, रामदास सोरेन और सुदिव्य कुमार सोनू.

सुदिव्य कुमार सोनू का निधन

6 सितंबर 2026 को अहले सुबह झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार सोनू का आकस्मिक निधन गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में हो गया. 56 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ नगर विकास एवं आवास, पर्यटन, कला-संस्कृति तथा खेलकूद एवं युवा कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी उनके पास थी. वे गिरिडीह से विधायक थे और सरकार में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे.

सुदिव्य कुमार सोनू (फाइल फोटो- Etv Bharat)

झामुमो की ओर से जारी बयान के अनुसार, देर रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. हाल ही में जेपीएससी-जेएसएससी गड़बड़ी को लेकर हुए छात्र आंदोलन के दौरान सरकार और छात्रों के बीच संवाद स्थापित करने में वे सक्रिय रहे थे. वे सरकार द्वारा गठित चार मंत्रियों की समिति के सदस्य भी थे और छात्र आंदोलनों से जुड़े मुद्दों के समाधान में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती थी.

पहले शिक्षामंत्री जगरनाथ महतो का निधन

इस दुखद सिलसिले की शुरुआत 6 अप्रैल 2023 को हुई, जब हेमंत सोरेन कैबिनेट में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगरनाथ महतो का चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया. कोरोना संक्रमण के कारण उनके फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा था. नवंबर 2020 में उनका फेफड़ा प्रत्यारोपण भी किया गया था, लेकिन बाद में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण वे नहीं बच सके. जगरनाथ महतो झामुमो के कद्दावर नेता थे और डुमरी विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतते रहे थे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन को झारखंड और पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया था.