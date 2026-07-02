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पखांजूर में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग, ग्रामीणों का आरोप 12 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा

पखांजूर में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की मांग उठी है. ग्राम पीवी-09 सत्यानंदपुर के ग्रामीणों ने शासकीय भूमि पर कथित रूप से कब्जा होने की बात कही है. इसे हटाने के लिए तहसीलदार को सामूहिक आवेदन सौंपा है. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की करीब 12 एकड़ शासकीय भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया है, लेकिन शिकायत और जांच के आदेश के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

ग्रामीणों द्वारा तहसीलदार पखांजूर को दिए गए आवेदन में बताया गया है कि ग्राम की शासकीय भूमि के खसरा नंबर 129, 130, 133, 138 और 161 पर कथित रूप से अतिक्रमण किया गया है. इस संबंध में पूर्व में शिकायत किए जाने पर 24 अप्रैल 2026 को तहसील कार्यालय की ओर से संबंधित पटवारी को जांच कर पंचनामा तैयार करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे.

जनहित के काम में उपयोग हो भूमि

ग्रामीणों का कहना है कि कई माह बीत जाने के बाद भी न तो अंतिम निर्णय लिया गया है और न ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूर्व आदेश का तत्काल पालन कराते हुए शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और भूमि को शासन के कब्जे में लेकर जनहित और ग्राम विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जाए.

जमीन को जनहित में इस्तेमाल करने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन का क्या कहना है?

इधर तहसीलदार केतन कुमार भोयर ने कहा है कि मामले में प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया जारी है और नियमों के अनुरूप आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

कुछ खसरा नंबर पर जो शासकीय भूमि है उन पर अतिक्रमण की शिकायत मिली है, हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन लेकर अतिक्रमण हटाने की विधिवत प्रक्रिया शुरू करेंगे- केतन कुमार भोयर, तहसीलदार पखांजूर

इधर ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे.