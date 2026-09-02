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आदिवासी समाज का बूंदी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, कंवरलाल की दया याचिका और नरेश मीणा रिहाई मामले में की ये मांग

बूंदी: पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की लंबित दया याचिका पर तत्काल निर्णय कराने और नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर बुधवार को आदिवासी समाज का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया. सर्व आदिवासी समाज से जुड़े सैकड़ों समर्थक आजाद पार्क में एकत्र हुए और जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और दोनों नेताओं के मामलों में निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग उठाई.

कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, तो उन्होंने मुख्य द्वार के बाहर ही धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. काफी देर तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी का दौर चलता रहा. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे. वक्ताओं ने सरकार से दोनों मामलों में तत्काल हस्तक्षेप कर समाधान कराने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर काफी देर तक नारेबाजी और आक्रोश का माहौल बना रहा. इस दौरान आधा दर्जन थाना प्रभारी और आरएसी बल तैनात किया हुआ था.

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कंवरलाल की दया याचिका पर जल्द निर्णय की मांग: प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा लंबे समय से जेल में हैं और उनकी दया याचिका राज्यपाल के समक्ष लंबित है. समाज की मांग है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रस्तुत दया याचिका पर बिना और देरी किए निर्णय कराया जाए. इसके साथ ही कंवर लाल मीणा को स्थायी पैरोल दिए जाने के मामले में भी मानवीय और संवैधानिक आधार पर विचार करने की मांग उठाई गई. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनकी दया याचिका राज्यपाल के समक्ष एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है. ऐसे में समाज अब इस मामले में शीघ्र निर्णय चाहता है.