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सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर सीएम नायब सैनी बोले- 'प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा समाधान'

पलवल दौरे पर पहुंचे सीएम नायब सैनी ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर कहा कि "सफाई कर्मचारियों के नाम पर कोई राजनीति नहीं की जाएगी".

CM on Sanitation workers protest
सीएम नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 9, 2026 at 2:05 PM IST

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पलवल: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को होडल में विधायक हरेंद्र सिंह के निवास पर पहुंचे. वहां उन्होंने पूर्व विधायक रामरतन की धर्मपत्नी और वर्तमान विधायक हरेंद्र सिंह की माताजी स्वर्गीय गिर्राजो देवी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं.

सफाई कर्मचारियों की 12 मांगों को किया गया है पूरा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि "सफाई कर्मचारी हमारे परिवार का सदस्य है. सफाई कर्मचारियों के प्रत्येक विषय को गंभीरता एवं प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाता है. सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निदान प्राथमिकता के तौर पर किया गया है. सफाई कर्मचारियों की 12 मांगों को पूरा किया गया है." उन्होंने कहा कि "धीरे-धीरे सफाई कर्मचारियों की मांगों का समाधान भी किया जाएगा."

पलवल दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)

'सभी सफाई कर्मचारी काम पर लौट आएं': सीएम ने आगे कहा कि "सरकार की अपील पर सफाई कर्मचारियों ड्यूटी पर भी आए हैं. उन्होंने सफाई कर्मचारियों से आग्रह किया कि सरकार पूर्ण रूप से सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा करेगी. सफाई कर्मचारियों के नाम पर कोई राजनीति नहीं की जाएगी. सभी सफाई कर्मचारी काम पर लौट आएं. सरकार के मंत्री एवं अधिकारी सफाई कर्मचारियों के मांगों को लेकर लगातार बैठक कर बातचीत कर रहे है. सरकार सहानुभूति पूर्वक मांगों पर विचार कर रही है.

'ईश्वर गिर्राजो देवी को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें': मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य एवं संबल बनाए रखने की कामना की. उन्होंने कहा कि दिवंगत गिर्राजो देवी का निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है. उन्होंने परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि "दुख की इस घड़ी में पूरा क्षेत्र शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा है. दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ईश्वर से कामना की कि वह स्वर्गीय गिर्राजो देवी को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति एवं धैर्य प्रदान करें."

'स्वर्गीय गिर्राजो देवी की यादें सैदव हमारे बीच में रहेगी': मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधायक हरेंद्र सिंह का परिवार राजनीतिक है. पूर्व विधायक रामरतन ने पूरी ईमानदारी के साथ क्षेत्र के लोगों की सेवा की. वहीं संस्कार विधायक हरेंद्र सिंह में मौजूद है. उन्होंने कहा कि "माताजी स्वर्गीय गिर्राजो देवी आज इस संसार में तो नहीं है बल्कि उनके विचार आज भी हमारे बीच मौजूद है. उन विचारों को हम निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य करेगें. माताजी स्वर्गीय गिर्राजो देवी की यादें सैदव हमारे बीच में रहेगी."

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