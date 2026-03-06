ETV Bharat / state

ईरान जंग: खाड़ी देशों में फंसे झारखंडवासियों की वापसी की मांग हुई तेज, अल्पसंख्यक आयोग ने केंद्रीय गृहमंत्री और मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

ईरान अमेरिका युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में फंसे झारखंडवासियों की सुरक्षित वापसी की मांग तेज हो गई है. अल्पसंख्यक आयोग ने पत्र लिखा है.

2 मार्च, 2026 को ईरान की राजधानी तेहरान में हुए हमलों से धुएं का गुबार उठता हुआ. (AP)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 6, 2026 at 4:35 PM IST

रांची: ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले के बाद मध्य पूर्व में शुरू हुआ संकट अब लगातार गहराता जा रहा है. इस युद्ध के प्रभाव खाड़ी देशों पर भी पड़ रहे हैं, जहां ईरान द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले जारी हैं. ऐसे में रोजगार और धार्मिक यात्राओं (हज-उमरा) के लिए खाड़ी देशों में गए झारखंड के बड़ी संख्या में लोगों की सुरक्षित वापसी की मांग तेज हो गई है.

झारखंड अल्पसंख्यक आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार से की अपील

झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर झारखंड के लोगों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि झारखंड के अल्पसंख्यक समुदाय के बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए खाड़ी देशों में हैं. युद्ध के माहौल में वे अपने परिजनों के पास सुरक्षित लौटना चाहते हैं, ऐसे में सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए. इसी तरह का पत्र आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी भेजा है.

शमशेर आलम का बयान (ETV Bharat)

खाड़ी देशों में फंसे लोगों की गुहार

शमशेर आलम ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि खाड़ी देशों में राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग न केवल रोजगार के लिए, बल्कि हज और उमरा जैसी धार्मिक यात्राओं पर भी गए हैं. वर्तमान युद्ध की स्थिति में इन सभी की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से कई लोगों ने आयोग से मदद की गुहार लगाई है. अभी रमजान का महीना चल रहा है और ईद के अवसर पर कई लोग विदेश से घर लौटते हैं. ऐसे में झारखंड के लोगों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है.

यह मांग ऐसे समय में उठी है जब मध्य पूर्व में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा दी है. ईरान के जवाबी हमलों से कई खाड़ी देश प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वहां काम करने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा को खतरा मंडरा रहा है. झारखंड से बड़ी संख्या में लोग इन देशों में मजदूरी और अन्य कामों के लिए जाते हैं.

