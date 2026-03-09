ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, 14,655 करोड़ की अनुदान मांगें पारित

छत्तीसगढ़ विधानसभा में डिप्टी सीएम अरुण साव के विभागों की अनुदान मांगें पारित हो गई है.

Budget session of Chhattisgarh Legislative Assembly
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 9, 2026 at 11:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अधीन आने वाले विभागों की अनुदान मांगे पारित कर दी गई है. साल 2026-27 के लिए 14,655 करोड़ 73 लाख 55 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं. इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग शामिल हैं. सदन में चर्चा का जवाब देते हुए अरुण साव ने कहा कि सरकार की नीति, नीयत, कार्यक्रम और योजनाएं बजट में साफ दिखाई देती हैं. उन्होंने बताया कि इस वर्ष का बजट संकल्प थीम पर आधारित है और सरकार मोदी की गारंटियों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है.

जल जीवन मिशन पर फोकस

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यों को तेज गति से पूरा किया जा रहा है. पिछले ढाई वर्षों में 5077 पानी की टंकियां बनाई गई हैं और 5028 से अधिक गांवों को हर घर जल प्रमाणित किया गया है. उन्होंने बताया कि राज्य में स्वीकृत 29,173 सिंगल विलेज योजनाओं में से 7 हजार योजनाएं पूरी हो चुकी हैं. आगामी वित्तीय वर्ष में करीब 9 लाख परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा 44 समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए 260 करोड़ रुपए, संचालन-संधारण के लिए अलग से राशि तथा हैंडपंपों के रख-रखाव के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

सड़कों, पुलों और भवनों के लिए 9451 करोड़ का प्रावधान

लोक निर्माण विभाग के लिए बजट में सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण व मरम्मत के लिए 9451 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. अरुण साव ने बताया कि रायपुर सहित कई शहरों में फ्लाईओवर निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि ट्रैफिक जाम से राहत मिल सके. सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

नगरीय प्रशासन में नई योजनाओं की शुरुआत

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 और गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 909.50 करोड़ रुपए तथा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 467.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा मिशन अमृत 2.0 के लिए 512 करोड़, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 450 करोड़ और नालंदा परिसर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं.अरुण साव ने बताया कि विभाग में दो नई योजनाएं शुरू की जाएंगी.

  • भूमिगत विद्युतीकरण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए
  • आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपए

खेल और युवाओं के लिए नई पहल

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तहत राज्य में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.इसके अलावा छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़, खेल अकादमियों के लिए 15 करोड़ और युवा रत्न सम्मान योजना के लिए 1.50 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं. साथ ही राज्य युवा महोत्सव, बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक के आयोजन के लिए 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. अरुण साव ने कहा कि बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों से क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है.

नक्सल प्रभावित जिलों में बिछेगा सड़कों का जाल, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सीएम साय ने जताया आभार

धमतरी में ढोल नगाड़ों के साथ व्यापारी संघ पहुंचा नगर निगम, महापौर रामू रोहरा का किया अभिनंदन

TAGGED:

BUDGET SESSION CG ASSEMBLY
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र
उप मुख्यमंत्री अरुण साव
जल जीवन मिशन
CHHATTISGARH ASSEMBLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.