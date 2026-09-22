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"शराब दुकान के कारण हो रही हत्याएं", आक्रोशित लोगों का चक्काजाम

बस्तर : जगदलपुर शहर के नए बस स्टैंड इलाके में रविवार शाम एक युवक की चाकू मारकर हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. घटना के बाद सोमवार को आसपास के लोगों और वार्डवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिला. आक्रोशित लोगों ने धरना देते हुए बस स्टैंड रोड को पूरी तरह जाम कर दिया. घंटों सड़क जाम रहने के कारण आवाजाही पूरी तरह प्रभावित रही.

शांति नगर वार्ड पार्षद जोयस्टिन भवानी का कहना है कि बीती शाम एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह केवल नशे की वजह से हुआ है. इससे पहले भी शराब दुकान के नजदीक ही हत्या की गई थी. कुछ दिनों पूर्व बुजुर्ग के साथ मारपीट भी की गई. इन सबके पीछे का सबसे बड़ा कारण बस स्टैंड के नजदीक संचालित शराब का दुकान है. इस वजह से स्थानीय लोगों ने चक्काजाम किया है.

जगदलपुर में शराब दुकान हटाने को लेकर लोगों का चक्काजाम (ETV Bharat Chhattisgarh)

पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग

पार्षद का कहना कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग भी सरकार से की गई है. हत्या के एक दिन बाद ही शराब दुकान में एक ट्रक शराब खाली की गई. वहीं दिनदहाड़े दुकान के नजदीक युवा शराब पीते नजर आए. लेकिन एक भी पुलिस कर्मी उन्हें रोकने के लिए वहां मौजूद नहीं था. यदि सरकार शराब दुकान को नहीं हटाती है तो आने वाले दिनों में और भी आंदोलन किया जाएगा.

जिला कलेक्टर ने नाम ज्ञापन

नायब तहसीलदार डोमन सिंह का कहना है कि वार्डवासियों ने शराब दुकान हटाने और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है. परिवार और आम लोगों ने मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है. इसे जिला कलेक्टर तक पहुंचा दिया जाएगा. उचित निर्देश के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.