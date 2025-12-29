ETV Bharat / state

यूपी के 'बादल' ने प्यार में पार किया था सरहद, अब वतन वापसी के लिए पाक सरकार को लिखी गई चिट्ठी

अलीगढ़: प्रेमिका से मिलने की चाहत में एक साल पहले दुश्मन देश पाकिस्तान पहुंचे अलीगढ़ के रहने वाले बादल बाबू की भारत वापसी को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं. पाकिस्तानी जेल से सजा पूरी करने के बाद बादल बाबू को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. इसी बीच अधिवक्ता फियाज रामे ने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर बादल से मिलने और उसके माता-पिता से वीडियो कॉल कराने की अनुमति मांगी है. यह खबर सामने आते ही गांव और परिवार में खुशी का माहौल है.

थाना बरला क्षेत्र के गांव खिटकारी का रहने वाले बादल बाबू के परिवार के मुताबिक, अधिवक्ता फियाज रामे ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि बादल बाबू अपनी एक साल की सजा पूरी कर चुका है और अब उसे भारत भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए. वकील ने यह भी आग्रह किया है कि जब तक प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक बादल को अपने माता-पिता से वीडियो कॉल के जरिए बात करने की अनुमति दी जाए. ताकि परिवार को मानसिक रूप से राहत मिल सके.

बादल के माता-पिता ने दी जानकारी. (बादल के माता-पिता ने दी जानकारी.)

पिता ने पीएम और सीएम से भारत लाने की अपीलः बादल के पिता कृपाल सिंह ने बताया कि अधिवक्ता फियाज रामे से जानकारी मिली है कि उनके बेटे की सजा पूरी हो चुकी है और अब वह डिटेंशन सेंटर में है. पिछले सवा साल से अपने बेटे के बिना जी रहे हैं. अब उम्मीद जगी है कि वह जल्द हमारे बीच होगा. कृपाल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विदेश मंत्री से अपील करते हुए कहा कि सरकार ने पहले भी विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने का सराहनीय काम किया है. उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके बेटे के मामले में भी सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाएगी और उसे जल्द भारत वापस लाया जाएगा.

सवा साल बहुत मुश्किल में बीताः मां गायत्री देवी ने कहा कि बेटे की जेल से रिहाई की खबर ने पूरे परिवार को राहत दी है. सवा साल बहुत मुश्किल में बीता है. अब दिल में खुशी है कि बेटा वापस आएगा. पीएम मोदी और सीए योगी से यही प्रार्थना है कि मेरे बेटे को जल्द से जल्द भारत लाया जाए. घर में सभी लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं.