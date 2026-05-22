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जांजगीर में सरपंच पति पर हितग्राहियों से रिश्वत मांगने का आरोप, पीएम आवास की किस्त आने पर धमकाकर वसूल रहा राशि

ग्रामीणों ने फोन रिकॉर्डिंग के साथ कलेक्टर में की शिकायत, सरकारी नौकरी के बाद भी पंचायत के काम में पूरा दखल

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जांजगीर में सरपंच पति पर हितग्राहियों से रिश्वत मांगने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 22, 2026 at 3:00 PM IST

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जांजगीर-चांपा: प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध उगाही की शिकायत का मामला सामने आया है. कलेक्टर के पास कुछ ग्रामीणों ने पचरी गांव के सरपंच के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा है. उनका कहना है नवागढ़ ब्लॉक के पचरी गांव के सरपंच और उसके पति काम कराने के लिए 5 से 25 हजार रुपए तक की मांग कर रहे हैं.

जांजगीर में सरपंच पति पर हितग्राहियों से रिश्वत मांगने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आगे का काम रोकने की धमकी

शिकायतकर्ताओं के मुताबिक उनके पास फोन रिकॉर्डिंग भी है. जिसमें सरपंच पति कह रहा है कि पहला किस्त आपके अकाउंट मे पहुंच गया है, उसमें से पांच हजार रुपये निकाल कर मुझे दो नहीं तो आगे का काम रुक जाएगा. इसके खिलाफ अब ग्रामीण और भीम रेजिमेंट के सदस्यों ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है.

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सरकारी नौकरी के बाद भी सरपंच पति का पंचायत के काम में दखल- शिकायतकर्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकारी नौकरी में है सरपंच पति

ग्रामीणों का कहना है कि पचरी गांव की महिला सरपंच के पति का नाम नलसाय है. जो नवागढ़ स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षक है, सरकारी नौकरी में होने के बाद भी सरपंच पति ही पंचायत का काम काज में पूरा दखल रखते हैं. साथ ही शासन की महत्वपूर्ण योजना का लाभ दिलाने के लिए हितग्राहियों से 5 से 25 हजार रुपये घुस मांगता है.

पैसा नहीं देने पर प्रधानमंत्री आवास और पशु शेड निर्माण जैसी योजनाओं पर रोक लगाने की धमकी दे रहा है. जबकि सीएम समेत कई मंत्री साफ कह चुके हैं कि पीएम आवास के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि सरपंच पर कड़ी कार्रवाई हो- सुरेंद्र रत्नाकर, शिकायतकर्ता

हर योजना में कमीशन की मांग करते हैं और अधिकारियों के साथ प्रक्रिया करने वालों के लिए 25-30 हजार रुपये की मांग करते हैं, राशि नहीं देने पर दूसरा किस्त जारी नहीं होने देने की धमकी भी देते हैं.- यशवंत बंजारे, शिकायतकर्ता

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ग्रामीणों ने फोन रिकॉर्डिंग के साथ कलेक्टर में की शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने कहा- कार्रवाई होगी

वहीं इस मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं. कलेक्टर जन्मेजय ने बताया कि सुशासन तिहार में भी इस तरह की शिकायत आ रही है. उन्होंने कहा कि शासन की किसी भी योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जो भी गड़बड़ी करेंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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