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'बेस नहीं तो वोट नहीं', सिमली अस्पताल के लिए सड़कों पर चमोली के 50 गांवों के लोग, पैदल देहरादून चल पड़ा कारवां

'बेस नहीं तो वोट नहीं', सिमली अस्पताल के लिए सड़कों पर चमोली के 50 गांवों के लोग ( PHOTO- ETV Bharat )

चमोली: जिले के सिमली बेस अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल का दर्जा देने की मांग अब सड़कों तक पहुंच गई है. लंबे समय से मांग लंबित होने के कारण क्षेत्रीय जनता ने आंदोलन को विशाल रूप देने का प्रयास किया है. ग्रामीणों ने अब देहरादून में लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है. सिमली इलाके के 50 से ज्यादा गांव के लोग सिमली से देहरादून के लिए मार्च शुरू कर दिया है.

सिमली बेस अस्पताल संघर्ष समिति के बैनर तले काफी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतर चुके हैं. आंदोलन के तहत ग्रामीण 11 अक्टूबर को सिमली से देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं. उनकी मांग है कि 12 साल पहले बने महिला अस्पताल को पूरी तरह से चालू किया जाए. लोगों ने यह भी धमकी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे 2027 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे.